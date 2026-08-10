Buscaban a un ingeniero desde el jueves y lo encontraron con vida desvanecido en su auto

La búsqueda de Oscar Vega tuvo un desenlace inesperado después de más de dos días de incertidumbre. El ingeniero rosarino, de 68 años, que era buscado desde el jueves tras desaparecer en pleno centro de Rosario, fue encontrado con vida, aunque inconsciente, dentro de su propio automóvil.

El hallazgo se produjo durante la madrugada del sábado en Pasaje Espora al 1300, a pocas cuadras del comercio de Presidente Roca al 1400 donde había sido visto por última vez. Vega estaba en el asiento del acompañante de su Chevrolet Prisma blanco, estacionado en la zona.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, efectivos de la Brigada Motorizada acudieron al lugar después de recibir un aviso sobre la presencia de una persona desvanecida dentro de un vehículo. Al llegar, encontraron al hombre sin poder responder preguntas y solicitaron asistencia médica de inmediato.

Vega fue trasladado a un centro de salud privado, donde quedó internado en terapia intensiva. Hasta el momento no se informó oficialmente qué ocurrió durante las horas en las que permaneció desaparecido ni cuál fue la causa de su estado de salud.

El caso había generado preocupación entre familiares y amigos, que lo buscaban desde el jueves. Según habían relatado, no existían antecedentes similares y tampoco atravesaba problemas personales o de salud que pudieran explicar una desaparición de este tipo.

Durante los días de búsqueda surgieron además elementos que aumentaron la inquietud de la familia. Entre ellos, movimientos sospechosos en cuentas bancarias y consumos realizados con tarjetas asociadas a Vega después de perderse el contacto con él. También se había detectado actividad vinculada a su teléfono celular en distintos puntos de la ciudad.

Tras el hallazgo del ingeniero, la investigación quedó centrada en reconstruir qué sucedió entre el momento en que salió del local comercial y su aparición dentro del automóvil. Para ello, los investigadores buscan imágenes de cámaras de seguridad y otras pruebas que permitan establecer qué ocurrió durante las más de 48 horas en las que permaneció inubicable.