Buscan a un guardavidas que desapareció en el río Paraná: amplio operativo en Corrientes

Autoridades policiales buscan a un guardavidas que desapareció el pasado jueves en el río Paraná. Fabián Falcón, de 30 años, se encontraba en un banco de arena frente a la costa de la ciudad de Corrientes en la zona del astillero.

Su desaparición ocurrió en medio de un fuerte temporal que se desató en la provincia. Falcón, oriundo de Chaco, se había desplazado hasta el kilómetro 1200 del río junto a un hombre y dos mujeres. Todos llegaron en una lancha, propiedad del otro hombre en el grupo, que anclaron en la costa.

Sin embargo, durante las fuertes tormentas, la lancha se desprendió de la soga que la sostenía. El dueño de la pequeña embarcación se tiró al agua para alcanzarla sin éxito. Fue entonces que Falcón intentó alcanzarla y desapareció, reportó el medio local El Litoral.

Los integrantes del grupo debieron ser rescatados. La lancha apareció poco después cerca de la playa Arazaty, pero no hubo rastro alguno de Falcón. Ante ello, las autoridades pertinentes fueron notificadas y la Prefectura Naval Argentina inició la búsqueda del guardavidas.

El operativo se realizó el jueves hasta las 20.30, cuando se frenó por las peligrosas condiciones del agua, ya que había un intenso oleaje que dificultaba la navegación para los equipos de rescate, reportó Noticiero9. Se retomó el viernes a las 8.30. En paralelo, familiares y allegados de Falcón organizaron rastrillajes por su cuenta ante la falta de novedades.

“Mi mamá alquiló con mi cuñada una lancha y mis hermanos andan por el río. También largaron una moto de agua y una lancha chica”, contó Érica, hermana de Falcón, a Noticiero9.

La Policía del Chaco se sumó a los operativos Policía del Chaco

La mujer sostuvo que desde su familia mantienen la esperanza. “Tenemos mucha fe porque él sabe nadar, es muy buen atleta y es consciente de la gravedad de las aguas. Nosotros sabemos que va a aparecer con vida”, señaló. La familia impulsó cadenas de oración para pedir por la aparición de Falcón.

“Lo único que quiero pedir es que nos ayuden a buscarlo. Estamos buscando una aguja en un pajar y las horas corren. Por favor, con lancha, con moto, con lo que tengan, ayúdennos a seguir buscando”, solicitó Érica en diálogo con el medio local.

Prefectura concentró la mayor parte de sus tareas en las zonas cercanas a Corrientes, Riachuelo y otros puntos de la costa. La Policía de Chaco también colabora con el operativo. El ministro de Seguridad provincial, Hugo Maktovich, habló al respecto durante las tareas que se realizaron en la zona de Antequera y puerto Vilelas, donde se sumaron tres embarcaciones chaqueñas.

Falcón está desaparecido desde el jueves 6 de agosto Policía del Chaco

“Son tres naves las que están trabajando en el río, yendo y viniendo, buscando algún dato sobre este caso”, señaló al medio local. Este sábado el operativo comenzó a las 9. La policía chaqueña informó esta mañana a través de sus redes sociales que se redoblaron los esfuerzos para encontrar a Falcón: más de 20 efectivos, cinco embarcaciones, buzos tácticos y personal especializado en búsqueda de personas trabajan en distintos sectores del río, las costas y las islas.

Participan efectivos del Departamento de Bomberos Metropolitana, Departamento COE, División Patrulla Fluvial, División VANT y equipos especializados en Búsqueda de Personas, en coordinación con las autoridades de Corrientes y la Prefectura Naval Argentina.

“Hoy más que nunca necesitamos de todos. A la familia de Fabián y a quienes participan de la búsqueda, nuestro acompañamiento. Si alguien estuvo en la zona, navegó por el río o cuenta con cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo es fundamental que la comunique de inmediato a las autoridades”, cerraron.