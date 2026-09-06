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Buscan a un niño de cuatro años en Río Negro después de que el auto en el que viajaba cayera en un canal

El accidente ocurrió en Fernández Oro; fuerzas de seguridad, personal de Defensa Civil y buzos participan del rastrillaje a la altura de la Ruta 22

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Buscan a un niño de cuatro años que fue arrastrado por el agua
Buscan a un niño de cuatro años que fue arrastrado por el aguaDiario Río Negro

Un auto en el que viajaban un matrimonio y su hijo de cuatro años cayó este sábado a un canal de riego en Fernández Oro, Río Negro. Tras el accidente, se desplegó un operativo para encontrar al niño, que habría sido arrastrado por la corriente.

El episodio ocurrió en el sector conocido como Puente de Hierro. Según publicó el diario Río Negro, los motivos por los cuales el conductor perdió el control del vehículo todavía se desconocen.

La búsqueda del niño comenzó durante la madrugada del sábado y se concentra a la altura del kilómetro 1209 de la Ruta 22. En el rastrillaje intervienen la Fiscalía, Prefectura, la Policía de Río Negro, Defensa Civil y buzos.

Por su parte, el medio local Noticias Río Negro, detalló que los padres del menor lograron ponerse a salvo por sus propios medios y que el vehículo quedó parcialmente sumergido y tapado por vegetación.

La búsqueda del niño de cuatro años se desarrolla por tierra, con recorridas por ambas márgenes del canal, y por agua, con la participación de buzos y embarcaciones.

Noticia en desarrollo.

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