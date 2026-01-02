Tragedia en Río Negro: un bebé murió al quedar atrapado en un auto que volcó y cayó a un canal de riego

Un trágico accidente conmociona a la localidad rionegrina de Chimpay. Un bebé de un año murió tras quedar atrapado en un auto que volcó y cayó a un canal de riego. La víctima viajaba junto a sus padres, ambos menores de edad, y la Justicia investiga ahora si el joven que conducía el vehículo se encontraba alcoholizado.

El hecho ocurrió el 1° de enero, cerca de las seis de la mañana, en la intersección de las calles 9 de Julio Norte y Los Claveles, en Chimpay. Según informó el Diario Río Negro, dos adolescentes de 16 y 17 años viajaban a bordo de un Renault Sandero junto a su bebé de un año, cuando el conductor perdió el control del auto, y este despistó, volcó y luego cayó a un canal de riego situado en la zona.

Al llegar al lugar, el personal policial se encontró con la pareja, que había logrado salir del vehículo por sus propios medios, y fue alertado de que el bebé permanecía atrapado en el auto.

Ante los frustrados intentos por encontrar al menor, las autoridades dieron aviso a los Bomberos Voluntarios, que dieron vuelta el auto y rompieron una ventanilla de una de las puertas laterales para observar el interior, sin poder localizar al bebé.

Minutos más tarde, una mujer que se encontraba allí divisó un cuerpo flotando en el canal de riego, ubicado aproximadamente a unos 300 metros de donde se produjo el siniestro, de acuerdo a lo informado por el medio local.

Tras ello, las autoridades sacaron al bebé del agua y rápidamente intentaron reanimarlo. Sin embargo, y pese a que el niño fue trasladado de urgencia a una centro de salud, el menor falleció.

El fatídico episodio se encuentra ahora bajo investigación judicial a cargo del fiscal Daniel Zornitta, quien dio inicio a las primeras averiguaciones del caso bajo la carátula preliminar de “homicidio culposo en accidente de tránsito”. Al momento, el vehículo en el que viajaba la familia quedó secuestrado y la Brigada de Investigaciones dispuso la tarea de relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en la zona y trabajó en el lugar el gabinete de Criminalística.

Mientras tanto, los padres del niño quedaron vinculados al expediente. El portal RNQN Noticias, informó que al joven, de 17 años, se le extrajo una muestra de sangre para determinar si había consumido alcohol o drogas antes de conducir el vehículo en el que viajaba con su hijo.