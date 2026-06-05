El intendente de Córdoba, tras el femicidio de Agostina Vega: “Soy el máximo responsable de todo esto”

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, brindó este viernes una contundente frase respecto al femicidio de Agostina Vega, y al impacto político local que tuvieron los vínculos de Claudio Barrelier con la municipalidad. Al respecto, sostuvo que pidió la renuncia de una serie de funcionarios. “Soy el máximo responsable en todo esto”, dijo en declaraciones televisivas.

“Hay que admitir que el sistema de controles falló y que la municipalidad falló. Y yo tengo que tomar decisiones, no ponerme a opinar o tapar algo que ocurrió y es muy grave. Así que tomo decisiones políticas e institucionales y pedí la renuncia de funcionarios”, señaló en ElDoceTV.

Barrelier, imputado por el femicidio de la adolescente de 14 años que permaneció una semana desaparecida en la ciudad de Córdoba, era empleado de la municipalidad desde 2021 hasta su detención. Había llegado allí de la mano del dirigente peronista Ricardo Moreno, que había apadrinado su contratación. Moreno fue removido del Concejo Deliberante y fuera reemplazado por el secretario de Desarrollo Social, Raúl La Cava.

Daniel Passerini FB

Passerini señaló que fue él quien le pidió la renuncia a Moreno. “El domingo le dije a Martín Simonian [presidente de bloque en el Concejo Deliberante] que se comunique con el exconcejal [y le diga] que no tiene que continuar en esta situación. Me comuniqué con Raúl La Cava y le dije que necesitaba que volviera al Concejo”.

Desde que se conoció que Barrelier trabajaba en la municipalidad, el intendente recibió “más de 200 mensajes y llamados” de denuncias sobre empleados municipales con antecedentes penales. “Por el estatuto municipal, los empleados de planta tienen que presentar el certificado de antecedentes cada cuatro años. En el medio si ocurren cuestiones, no tienen obligación de presentarlo”.

Explicó que pidió la exoneración de 119 empleados municipales de planta. “91 entraron entre 2003 y 2007, la administración de Luis Juez”, detalló.

Barrelier con el concejal Moreno Gentileza Cadena 3

Además, informó que presentó un proyecto al Concejo Deliberante que plantea la presentación del certificado de antecedentes cada seis meses y la obligación de que los empleados se hagan el narcotest. “Hoy la sociedad nos demanda a quienes tenemos responsabilidad pública a que se terminen los privilegios y las cuestiones inexplicables. Esa es nuestra mayor ocupación”, sostuvo.

Y sumó: “Ningún empleado condenado, o en una situación que no puede explicar, puede seguir siendo empleado de la ciudad de Córdoba”.

Barrelier se encuentra imputado por el femicidio de Agostina Vega. La adolescente desapareció el sábado 23 cuando se tomó un remis desde su casa hasta el domicilio de Barrelier en el barrio Cofico. Desde ese momento, grabaciones de cámaras de seguridad revelaron que la joven no volvió a salir viva de la vivienda.

🚨 El intendente Passerini rompió el silencio sobre Barrelier y Moreno: “La Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable”



A casi una semana de la aparición del cuerpo de Agostina Vega, el intendente habló del escándalo político por los vínculos del femicida Claudio… pic.twitter.com/VmsFxCMTJS — eldoce (@eldoceoficial) June 5, 2026

Las cámaras registraron que Barrelier se trasladó el lunes a un terreno descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, donde el fiscal Raúl Garzón ordenó rastrillajes, que estuvieron a cargo del Ministerio de Seguridad. Allí se encontraron los restos de Agostina.

Más tarde, la autopsia reveló que la adolescente fue abusada y ahorcada, y el fiscal apuntó a Barrelier como autor del crimen.

El pasado jueves por la noche se conoció que Garzón imputó a un segundo hombre. Se trata de Osvaldo Fachetta, un hombre de 47 años que vivía en la casa de Barrelier. En particular, dormía en la habitación donde se cree que se cometió el delito. Por ello, fue imputado por encubrimiento agravado.