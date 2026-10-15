Buscan voluntarios para vivir gratis en Cafayate a cambio de trabajar en mantenimiento, limpiar habitaciones o crear contenido en redes

Cada vez más hostels en la Argentina buscan voluntarios para trabajar a cambio de hospedaje gratuito en ciudades con paisajes de ensueño. Este es el caso de un albergue en Cafayate que pretende cubrir los meses de octubre a diciembre con una persona que se ocupe de las tareas de mantenimiento, limpieza y creación de contenido para redes sociales.

En el sitio Work Away se publicó una solicitud para recibir voluntarios en una pensión muy cerca de la plaza principal de la ciudad salteña, sitio reconocido a nivel nacional por su geografía montañosa, gastronomía auténtica y viñedos prestigiosos.

El hostel de Cafayate ofrece techo gratuito durante dos semanas a cambio de realizar tareas de mantenimeinto, limpieza o contenido para redes sociales (Fuente: Work Away)

De acuerdo a la información que se ofrece en el portal web, el hospedaje “está administrado por dos personas que harán de tu estadía la mejor experiencia que tendrás en el norte argentino”.

“El lugar dispone de habitaciones compartidas con baño privado y habitaciones privadas con baño privado. Además, hay un amplio patio con vistas a la montaña, una cocina muy cómoda, agua caliente todo el día y muy buena conexión a internet”, detallaron y mencionaron que la casa se halla a 1 cuadra del centro de la ciudad y a 5 cuadras de la terminal de micros.

El hostel está en Cafayate con vistas a las montañas (Fuente: Work Away)

Qué busca el hostel

En Guesthouse & Hostel se buscan viajeros responsables con una actitud positiva y ganas de unirse al equipo. Estas son algunas de las actividades a las que podés aplicar a cambio de hospedaje gratis:

Mantenimiento y reparaciones

Ayudá con pintura, pequeñas reparaciones, mantenimiento del jardín y reparaciones y mejoras generales del hostal. No necesitas ser un profesional, pero debes estar dispuesto a aprender y trabajar con tus manos.

Limpieza y lavandería

Ayudá con la limpieza y organización de habitaciones, baños y áreas comunes, así como lavar, colgar, doblar y organizar sábanas y toallas. Solicitan personas ordenadas, responsables y que presten atención a los detalles.

Recepción y atención al huésped

Ayuda con el check-in y check-out, dar la bienvenida y asistir a los viajeros, proporcionar información sobre Cafayate y mantener las áreas comunes limpias y ordenadas.

Fotos, vídeos y redes sociales

Se buscan personas creativas que ayuden a generar contenido para las redes sociales: fotos, vídeos, reels, historias y nuevas ideas para mostrar los espacios y Cafayate.

El voluntario debe limpiar, encargarse del mantenimiento o la publicidad en redes sociales (Fuente: Work Away)

El horario y duración del voluntariado dependen de las actividades. Para el mantenimiento, limpieza, lavandería y recepción, el puesto es de 5 horas al día, 5 días a la semana, con 2 días libres. La estancia mínima para estas opciones es de 2 semanas.

Para fotos, videos y redes sociales, el puesto es de 15 horas a la semana, con 3 días libres. La estancia mínima es de 1 semana. Los horarios y las tareas se organizan semanalmente según las necesidades del hostal.

Para todas las opciones, se requiere al menos un nivel básico de español, ya que es el idioma principal de comunicación dentro del equipo. “Buscamos personas que respeten el hostal, sus instalaciones y, sobre todo, a nuestros huéspedes. Para nosotros, la responsabilidad, el orden, la buena comunicación, el trabajo en equipo y la voluntad de colaborar son fundamentales”, explicaron.