Buscan voluntarios para vivir gratis en Tilcara a cambio de trabajar en un albergue como administrativo y creador de contenido

Se abrieron vacantes para vivir una experiencia de contacto con la naturaleza gratis en Tilcara, Jujuy. Se trata de un hostal en la provincia norteña que cuenta con un espacio de voluntariado para aquellos que, a cambio de trabajos específicos, tengan techo y otras comodidades. Conocé los requisitos para participar.

Cómo acceder al voluntariado en Jujuy

Cada vez son más las opciones en Argentina para sumarse como voluntario de trabajo en un hospedaje turístico a cambio de los servicios básicos y por un tiempo determinado.

El hostal se halla en Tilcara y ofrece techo a cambio de 15 horas de trabajo semanales (Fuente: Workaway.org)

En el sitio web Workaway se publicó el aviso que describe: “Nuestro albergue ofrece un ambiente cálido y acogedor, ideal para que los voluntarios se desarrollen personalmente, aprendan sobre nuestras tradiciones y disfruten del hermoso paisaje que nos rodea”.

La intención del lugar es que los voluntarios conozcan la cultura y las experiencias enriquecedoras del norte. El equipo está formado por Fabricio, encargado de ventas y contabilidad, y Mariela, responsable de coordinar las tareas de limpieza junto con un grupo de colaboradores.

El hostel informó que necesita una persona que se encargue de darles la bienvenida a los turistas, mostrarles las instalaciones del albergue y asegurarse de que su experiencia sea agradable. También será responsable de la recepción, el servicio al cliente y la gestión de pagos. Es necesario hablar inglés fluido y español.

El hostel pretende que el voluntario se encargue de recibir a los turistas y los guie durante toda su experiencia (Fuente: Workaway.org)

Algunas reglas y directrices importantes del lugar: por el momento, no se ofrece desayuno ni comidas. Según los propietarios, está diseñado como un espacio para el descanso y la tranquilidad.

No está permitido celebrar fiestas, poner música alta ni generar ruidos que puedan molestar a los huéspedes. El tiempo de descanso aproximado es a partir de las 22:30 horas. No se permite la entrada a personas ajenas a la dinámica y trabajo del albergue. Se debe garantizar la seguridad y el bienestar de todos.

“Estamos comprometidos con el medio ambiente y la sostenibilidad, por eso fomentamos el reciclaje y las prácticas ecológicas dentro de nuestras instalaciones. Si elegís ser parte de nuestra familia en el albergue, vivirás una experiencia transformadora, ya sea que te guste la aventura o prefieras un espacio para relajarte y disfrutar de la naturaleza”, indicaron los propietarios del hospedaje.

El hotel ofrece al voluntario una habitación, wifi y agua caliente las 24 horas (Fuente: Workaway.org)

¿Qué se puede hacer en este hostal como voluntario?

Podrás realizar excursiones, pasear por el pueblo y participar en eventos culturales o festividades locales de la comunidad. Los propietarios pretenden compartir sus conocimientos sobre la cultura local, sus tradiciones y costumbres.

¿Qué ofrece el alojamiento?

Los propietarios del albergue brindan a los voluntarios una habitación compartida del staff (máximo 3 personas), ropa de cama, WIFI, zona de cocina compartida y agua caliente 24 hs. En cuanto al horario de intercambio con los voluntarios, se espera que cumplan 15 horas semanales de trabajo con 2 días de descanso, preferentemente los días domingo y lunes.