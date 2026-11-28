El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas para este sábado 28 de noviembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos “muy peligrosos” en algunos sectores.

De acuerdo con el último reporte del SMN, las áreas bajo alerta amarilla por tormentas son Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones, Mendoza, La Pampa y la provincia de Buenos Aires.

En esos distritos se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Estas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma local.

Las provincias bajo alerta durante la jornada

Frente a este cuadro de situación, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por otro lado, la alerta amarilla por calor extremo está prevista para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias de La Pampa y Mendoza. Allí, los picos térmicos podrían tener un “efecto leve a moderado en la salud” de sus habitantes.

Las altas temperaturas repercutirán en la franja central del país

Con este panorama, el SMN difundió una serie de recomendaciones entra las que se encuentran:

Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

El tiempo en el AMBA

En el caso del AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que este sábado 28 de noviembre será una jornada calurosa y con un sostenido protagonismo del sol.

En la Ciudad, se espera una mínima de 21°C y una máxima de 33°C. El cielo estará despejado durante toda la jornada. Recién a la tarde aparecerían las primeras nubes, en conjunto con vientos de hasta 22 kilómetros por hora y sin posibilidad de precipitaciones.

Será un finde caluroso en la Ciudad

En el caso del conurbano bonaerense, la máxima prevista para este sábado es de 32°C y la mínima de 20°C. No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 30°C y 20°C en Catamarca; 29°C y 19°C en Chaco; 30°C y 15°C en Chubut; 30°C y 16°C en Córdoba; 29°C y 19°C en Corrientes; 31°C y 17°C en Entre Ríos; 30°C y 20°C en Formosa; 25°C y 16°C en Jujuy; 35°C y 17°C en La Pampa; 31°C y 19°C en La Rioja; y 32°C y 18°C en Mendoza.

Por otro lado, se mantendrán entre 25°C y 17°C en Misiones; 36°C y 21°C en Neuquén; 30°C y 18°C en Río Negro; 24°C y 16°C en Salta; 34°C y 17°C en San Juan; 29°C y 17°C en San Luis; 20°C y 7°C en Santa Cruz; 31°C y 19°C en Santa Fe; 34°C y 16°C en Santiago del Estero; 14°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 25°C y 17°C en Tucumán.