“Buscaron tarde” y “felicitaron al perro”: las fuertes críticas de Ni Una Menos al operativo de búsqueda de Agostina Vega

“Nosotras hemos catalogado a este femicidio como una desidia organizada desde el Estado”, definió Lucía Cavallero, socióloga y militante de Ni Una Menos sobre el caso de Agostina Vera, la adolescente cordobesa de 14 años que desapareció el 23 de mayo y fue hallada sin vida una semana después, el sábado pasado. “La vida de las pibas importa muy poco, eso es lo que estamos viendo”, sumó, antes de convocar a la marcha de Ni Una Menos —el próximo miércoles a las 17 en el Congreso— y hacer fuertes críticas al Gobierno, remarcando que busca desconocer la realidad de la violencia de género.

“No nos vamos a callar y no queremos vivir en un país donde la vida de las pibas sea descartable y donde se use al Estado para estigmatizar al colectivo de mujeres”, dijo.

Durante la conferencia, extendieron la invitación la marcha del próximo miércoles en el Congreso Rodrigo Néspolo

Durante la conferencia de prensa, las referentes del colectivo marcaron también fallas en la búsqueda de Agostina. “Un Poder Judicial que no buscó, que buscó tarde, que no implementó las medidas de alerta en el tiempo que requirían. Que, además, cuando tiene que exponer cómo fue la búsqueda y el hallazgo del cuerpo, terminan usando ese momento, donde podrían haberle hablado al pueblo con una pedagogía que explique lo importante que es la vida de una piba, para felicitar a un perro”, agregó.

Se refería al momento en que el fiscal Raul Garzón en conferencia de prensa planteara que no hacia autocríticas a la investigación y que debía reconocerse la labor de lso perros de la fuerza policial. “Si les dijera que hay que entregar una medalla de distinción a alguien, es a ese perro de gran capacidad que permitió llegar, con su olfato, bajo la superficie, con la guía de los profesionales que lo conducen”, dijo antes de ser cruzado por Laura Vilches.

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