NiUnaMenos. Por qué se impulsa el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Política

A ocho años de la primera movilización, y al igual de lo que sucedió el 8 de marzo pasado con el homenaje por el Día Internacional de la Mujer, hubo dos actos separados para conmemorar hoy el #NiUnaMenos que, en su origen en 2015, reclamó por el fin de la inequidad y la violencia de género. Mientras que uno, ligado a organizaciones afines al kirchnerismo, se ubicó frente al Congreso, el otro, convocado por agrupaciones no alineadas con el Gobierno y con un perfil más vinculado con sectores de izquierda, se situó en la Plaza de Mayo.

El lugar en común de algunas columnas de militantes feministas fue la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, desde donde partieron para luego dirigirse hacia alguno de estos dos puntos de encuentro.

Críticas a la Justicia

Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos; con este Poder Judicial no hay Ni Una Menos”, marcharon hacia el palacio legislativo, entre otros, el Movimiento Evita, el Frente Milagro Sala, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la CTA autónoma, el Frente de Mujeres La Cámpora y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Con un discurso cargado de la simbología que enarbola la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fueron implacables con sus críticas al Poder Judicial, al que catalogaron de estar “al servicio del poder económico y conspirando contra la organización social y política, criminalizando a sus referentes”.

Además de exigir el cumplimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, el acceso a los patrocinios jurídicos gratuitos, la persecución de la trata con fines de explotación sexual, la reparación histórica para las travestis y personas trans sobrevivientes de la violencia institucional, la derogación de todos los códigos contravencionales que criminalizan el trabajo sexual, el cese de la violencia obstétrica y el indulto a la líder de la Tupac Amaru Milagro Sala, entre otras, también exigieron el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la destitución de sus actuales integrantes.

Agrupaciones afines al kirchnerismo marcharon por "Ni una menos" a la Plaza de Mayo; entre otras consignas pidieron por la libertad de MIlagros Sala Santiago Filipuzzi

“Denunciamos la violencia judicial, mediática y política que toma como blanco a Cristina Fernández de Kirchner, en tanto mujer y líder popular”, subrayaron las distintas mujeres que leyeron el documento generado, según especificaron, en una asamblea popular, en el escenario frente a la Plaza del Congreso, alrededor de las 16.30.

Reclamaron, además, que el 1° de septiembre -día del intento de asesinato a la vicepresidenta- sea declarado Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Política, y enfatizaron: “Repudiamos todas las violencias que han llevado a su proscripción y exigimos una efectiva investigación de los responsables intelectuales y materiales. Repudiamos el cierre de la investigación del intento de asesinato como un nuevo acto de consagración de la impunidad”.

Las actividades culturales, artísticas y de lectura de documentos culminaron en el Congreso, cerca de las 18, con un recital de la banda de cumbia Sudor Marika.

Familiares de víctimas

En tanto, en la Plaza de Mayo se reunieron las organizaciones feministas no alineadas con el Gobierno como Isadora Mujeres, Disidencias en Lucha, Izquierda Socialista, Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, que se manifestaron bajo la proclama: “Ni una menos, ni una más, los gobiernos y el Estado son responsables; presupuesto para combatir la violencia de género, no para el FMI”. Adhirieron a esta convocatoria el Partido Comunista Revolucionario, Actrices Argentinas y el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez, entre otras organizaciones feministas.

Bajo una carpa blanca rodeada de fotos, reclamos de justicia y pedidos de aparición con vida, se reunió la Asamblea Nacional de Familias Víctimas de Femicidios y Desapariciones. Se encontraban, entre otros, los familiares de Lucía Pérez, de Natalia Melmann y de Tehuel de la Torre. Cada uno de ellos pudo tomar la palabra y contar las particularidades de sus causas en la Justicia.

“Las mujeres no somos ciudadanas de segunda y, sin embargo, hay un femicidio cada 26 horas en el país”, sentenció la familiar de Florencia Pennacchi, desaparecida hace más de 17 años junto a un cartel que reclamaba “No más trata”, quien concluyó su intervención pública con el reclamo: “Se las llevaron vivas y vivas las queremos”.

La actriz Thelma Fardín acompañó el reclamo de familiares de víctimas de violencia de género en la manifestación que se desarrolló en la Plaza de Mayo Santiago Filipuzzi

Gustavo, el padre de Natalia Melmann, asesinada a sus 15 años en la ciudad balnearia de Miramar, en 2001, recordó todas las instancias formales por las que todavía transita el pedido de justicia por la muerte de su hija, y subrayó: “Venimos acá para que no haya ni una menos”.

La actriz Thelma Fardín -que el mes pasado recibió un revés por parte de la justicia brasileña al considerar que hubo abusos de Juan Darthés, pero que no fue probado el acceso carnal- quiso acompañar a los familiares de víctimas de femicidios, especialmente a Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, asesinada en 2016 en Mar del Plata.

“Su lucha me inspira hasta hoy. Hay una justicia que nos dice mentirosas a nosotras, pero la mentirosa es ella. A pesar de presentar toda la prueba posible te piden pruebas materiales. No deberían prescribir este tipo de delitos, sobre todo si sucedieron en la infancia”, destacó Fardin, parte del colectivo Actrices Argentinas, que dio un discurso similar en el acto del Congreso. “Si a ustedes el dolor no los ha hecho claudicar, a mí tampoco. A pesar de que la Justicia no nos quiera escuchar, vamos a seguir denunciando” concluyó.

Mercedes Trimarchi, legisladora porteña (Izquierda Socialista FIT Unidad) y dirigente nacional de Isadora, mujeres en lucha, se refirió a la movilización en diálogo con LA NACIÓN. “De acuerdo al ‘Observatorio Lucía Pérez’, en 2023 hubo un femicidio cada 26 horas, una cifra que se mantiene más o menos estable desde 2015 por la falta de presupuesto para erradicar la violencia de género. Denunciamos a los gobiernos que destinan millones al pago de la deuda externa, pero nada para terminar con los femicidios y trans/travesticidios”, señaló.

Los orígenes de la movilización

“Ni una menos nació ante el hartazgo por la violencia machista, que tiene su punto más cruel en el femicidio”, se lee en la página oficial del colectivo feminista, en la que se especifica que “Ni una menos es la manera de sentenciar que es inaceptable seguir contando mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres o cuerpos disidentes y para señalar cuál es el objeto de esa violencia”.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió 10.231 denuncias de violencia doméstica en 2022, un incremento del 17% respecto de 2021. El promedio de denuncias diarias fue de 28 (con jornadas en las que se llegó a picos de 52). En el informe se destaca que 7 de cada 10 mujeres de entre 18 y 59 años denunciaron a sus parejas o exparejas. El 95% de las víctimas había padecido más de un episodio de agresión, aunque solo el 5% lo denunció. Las niñas, niños y adolescentes afectados representaron el 34% del total, y las personas mayores el 7%.