Familiares de un joven con discapacidad motora denunciaron a un acompañante terapéutico por maltratarlo y golpearlo en la ciudad bonaerense de Navarro. Las agresiones quedaron registradas en una cámara oculta que grabó la hermana de la víctima.

"No sospechábamos nada, pero cuando uno descubre algo así empezás a atar cabos por otras cosas. Pero no sospechaba algo semejante", dijo Graciela, la mamá de Maximiliano, el joven de 14 años, en el canal de noticias TN.

En las imágenes se ve al profesional acusado, identificado como Federico, que le dice al chico: "Dale Maximiliano. Dale nene". Minutos más tarde, el joven se cae al sillón y Federico se le tira encima para aplastarlo.

Hace ocho años Maximiliano tuvo un traumatismo craneoencefálico grave por un accidente en moto, lo que le provocó una secuela neuronal.

La grabación

"Un día me llamó mi nena de 14 años y me dijo que Federico lo trataba mal a Maxi. Primero le dije que me llamara, así yo lo escuchaba para ver qué le decía, pero después le dije que era mejor que lo grabara", dijo la mujer.

Graciela relató que su hija aprovechó una distracción de Federico para colocar un teléfono grabando en dirección hacia un sillón en el que estaba apoyado su hermano Maximiliano.

"Un día Maxi me dijo: «Mamá, te tengo que mostrar una noticia. Camila te va a mostrar un video. Se terminó el calvario». Maxi tiene hematomas que en el primer día no estaban, así que de la fiscalía me llamaron para que lo lleve de nuevo al hospital para constatar las lesione", concluyó la madre.