La enigmática visita de “MBZ”: el exclusivo complejo a una hora de Bariloche donde se alojaría el emir de Abu Dhabi

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– La semana pasada, la llegada de un avión de Emiratos Árabes a esta ciudad generó expectativa, mientras se espera que hoy arribe el emir de Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Aunque los detalles del viaje se mantienen en total reserva, el presidente de Emiratos Árabes Unidos encararía en la Patagonia una agenda completamente no oficial.

En la previa de su llegada, en el aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria aterrizó un Airbus 340 con empleados del gobierno emiratí que se habrían dedicado a preparar la llegada de uno de los hombres más poderosos del mundo árabe. Según trascendió, esta semana arribarían tres vuelos más procedentes de Emiratos Árabes.

Su visita ha generado un operativo de seguridad del que participan unas 200 personas y varios helicópteros. Ayer, el sobrevuelo de algunos helicópteros volvió a generar expectativa aunque se trataba de naves que estuvieron abocadas a la tradicional Carrera 4 Refugios, que se realizó este fin de semana en Bariloche.

En temporada invernal, el exclusivo lugar ofrece una propuesta de nieve extrema, sin pistas marcadas Gentileza

Más allá del despliegue de algunas camionetas con patentes diplomáticas, poco se sabe sobre la estadía del presidente emiratí. Al parecer, se hospedaría en el complejo Baguales, propiedad del empresario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, cuñado del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. El complejo de esquí es administrado por el extenista Gastón Gaudio y está ubicado unos 60 kilómetros al sur de Bariloche, cerca de la ruta 40 que conduce a El Bolsón. En temporada invernal, el exclusivo lugar ofrece una propuesta de nieve extrema, sin pistas marcadas.

En Baguales, la base de operaciones es el refugio La Mesada, construido a 1700 metros de altura. El lugar resulta un imán cada invierno para los fanáticos del cat skiing, el snowboarding y el ski de travesía. Desde La Mesada, y como no hay medios de elevación tradicionales, los snowcats –vehículos oruga que recorren valles, laderas y montañas de la reserva privada– trasladan a los esquiadores hasta la cima de la montaña para que cada uno elija su propia aventura.

El refugio tiene cuatro habitaciones privadas y un big room en el que se pueden alojar hasta 10 personas Baguales-patagonia.com/

La zona es ideal para esquiar “fuera de pista” y no hay pistas para principiantes. El refugio tiene cuatro habitaciones privadas y un big room en el que se pueden alojar hasta 10 personas.

Se trata de la primera visita del actual presidente de los Emiratos Árabes Unidos a la Argentina.

Uno de los hombres más poderosos del mundo árabe

Nacido el 11 de marzo de 1961 en Al Ain, Mohamed bin Zayed es el tercer hijo de Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (1918-2004) –el líder que en 1971 fundó los Emiratos Árabes Unidos y se convirtió en su primer presidente– y miembro de la dinastía Al Nahyan, que gobierna el emirato desde 1793.

Tras la muerte en 2004 del jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, el liderazgo del país quedó en manos de Jalifa Bin Zayed al Nahyan. El jeque Jalifa, que falleció en 2022, sufrió en 2014 un derrame cerebral. A partir de ese momento, su medio hermano Mohamed Bin Zayed, conocido como “MBZ”, fue quien comenzó a dirigir los asuntos del país hasta que fue seleccionado formalmente como presidente en 2022.

Mohamed Bin Zayed, conocido como “MBZ” Getty Images

En 1979, “MBZ” se graduó en la Royal Military Academy Sandhurst del Reino Unido, una de las academias militares más prestigiosas del mundo. Tras su regreso, ingresó en las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos. Allí recibió formación como piloto y comenzó una carrera militar que lo diferenció de otros miembros de la familia gobernante.

A comienzos de los 90, durante la Guerra del Golfo, los Emiratos Árabes Unidos se alinearon con los Estados Unidos y sus aliados para liberar Kuwait tras la invasión iraquí. Mohamed bin Zayed, que ya formaba parte de las Fuerzas Armadas, consolidó su carrera militar y fortaleció su vínculo con el ejército estadounidense.

Mohamed bin Zayed está casado con Sheikha Salama bint Hamdan Al Nahyan, su única esposa públicamente conocida, con quien tuvo nueve hijos. El mayor, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed, fue nombrado príncipe heredero de Abu Dhabi en 2023.