La llegada del nuevo sistema TramBus —un transporte público 100% eléctrico sobre neumáticos— generó cambios y modificaciones en el sentido del tránsito en varios puntos de la Ciudad. Ahora se sumará uno más y a partir de este miércoles 25 de noviembre las avenidas Acoyte y Honorio Pueyrredón, en el barrio de Caballito, cambiarán de mano.

La medida forma parte de las obras de readecuación que anunció el gobierno porteño para dar lugar al nuevo sistema de transporte. Así, Honorio Pueyrredón pasará a ser mano única hacia el sur en el tramo que va entre Ángel Gallardo y Neuquén; mientras que Acoyte tendrá mano única hacia el norte desde Neuquén hasta Díaz Vélez.

Desde la Secretaría de Transporte de la Ciudad añadieron que también se modificarán los sentidos de circulación de tramos de las calles Felipe Vallese, que cambia a doble mano entre Acoyte y Ambrosetti); Juan B. Ambrosetti cambiará de mano al sur entre Jauretche y avenida Rivadavia; y el pasaje Florencio Balcarce cambia de mano al norte entre Yerbal y Rivadavia.

En tanto, la calle de convivencia Honorio Pueyrredón, también conocida como Parque lineal —un tramo en donde se prioriza al peatón y se restringe o acondiciona la circulación vehicular— cambia de sentido mano hacia el sur entre las calles Avellaneda y Neuquén.

Así será el cambio de sentido de las calles de Caballito GCBA

Esta etapa también trajo cambios para quienes estacionan en la zona. En Balcarce se permitirá hacerlo del lado impar y quedará prohibido del par. En Ambrosetti, entre Jauretche y Alfaro, estará prohibido del lado impar y permitido del par; entre Alfaro y Rivadavia seguirá vigente la normativa actual. En Acoyte estará prohibido estacionar durante las 24 horas del lado impar y, del lado par, la restricción regirá los días hábiles de 7 a 21. En Felipe Vallese y Honorio Pueyrredón no habrá modificaciones en las reglas actuales.

Las autoridades porteñas aclararon que las adecuaciones se realizaron teniendo en cuenta un Estudio de Impacto Ambiental elaborado antes del inicio de los trabajos. Además, aseguraron que ordenará la circulación en sentido norte-sur, distribuirá los recorridos del transporte público según su procedencia y evitará la concentración de colectivos en una sola avenida.

“De esta manera, se busca reducir los cuellos de botella, agilizar los tiempos de viaje y mejorar la circulación en las calles del barrio”, expresaron.

La obra del TramBus

La obra ya tuvo una etapa previa de modificaciones. En ese caso, formaron parte de la adecuación de la traza por la que circulará la T1, la primera línea del TramBus, que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque. El recorrido tendrá 20 kilómetros y, según lo previsto por el Gobierno porteño, contará con 71 paradores.

La unidades del TramBus son 100% eléctricas Trambus

En la primera instancia, los principales cambios se produjeron sobre la avenida La Plata. Entre Chaco/Quito y la avenida Rivadavia pasará a tener sentido único hacia Rivadavia. Además, quedó prohibido estacionar durante las 24 horas sobre ambas manos de la avenida. También hubo modificaciones en Quito, que entre avenida La Plata y Muñiz pasó a tener sentido único hacia Muñiz.

En Mármol, entre la avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, la circulación quedó establecida únicamente en dirección hacia Yrigoyen. Pringles, entre Lezica y Rivadavia, ahora tiene sentido único hacia la avenida.

Una tercera etapa, sin fecha de implementación informada, completará la reorganización prevista. Zañartú, entre La Plata y Senillosa, pasará a tener sentido único de este a oeste; Gibson, entre La Plata y Castro, de oeste a este; y Butteler, entre Zelarrayán y la plazoleta Enrique Santos Discépolo, de noreste a sudoeste.

“Con el TramBus vamos a mejorar la conexión entre ocho barrios de la Ciudad y ofrecer una alternativa de transporte público más rápida, frecuente y sustentable. Es un paso importante para seguir mejorando la experiencia de viaje de miles de personas”, afirmó el ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua.