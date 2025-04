Cambios para conseguir la visa de Estados Unidos en Argentina: paso a paso, todo lo que hay que saber

La Embajada de Estados Unidos en la Argentina modificará, a partir del 2 de mayo, el procedimiento de solicitud de las visas de no inmigrante (NIV) y exigirá que el número de confirmación del formulario DS-160 coincida exactamente con el código registrado en el Sistema de Citas. En caso de no coincidir, los solicitantes deberán reprogramar la entrevista. La medida, que responde a una orientación global, alcanza a todos los solicitantes de visas de no inmigrante, ya sea por turismo, trabajo, estudios o intercambio. Aplica tanto a quienes gestionan el trámite de manera individual como a quienes delegan la solicitud en terceros.

El error más común que detectó la Embajada norteamericana en Buenos Aires es la falta de coincidencia entre los códigos alfanuméricos del formulario de solicitud y los que se cargan en el sistema de turnos. Esta situación ocurre, principalmente, cuando un tercero –como una agencia de viajes o gestoría– agenda el turno antes de que el solicitante complete el formulario DS-160, o bien cuando se completa más de una vez y se carga un número incorrecto. Esto provoca que, al momento de la entrevista consular, el sistema no pueda verificar la solicitud válida, por lo que se cancela el turno y la persona debe volver a programarlo.

Desde la representación diplomática remarcaron que la responsabilidad última sobre la información presentada recae en el propio solicitante, aun cuando haya contratado asistencia externa para gestionar la documentación. Por ese motivo, recomendaron prestar especial atención al código DS-160 que se vincula en el sistema de citas. Los cambios aplican únicamente a visas de no inmigrante, es decir, aquellas destinadas a turismo, negocios, estudio o tratamiento médico por estadías temporales. No modifican el procedimiento para visas de inmigrante.

El proceso de solicitud de visa para ingresar a los Estados Unidos comienza con la carga del formulario DS-160, que debe completarse de manera electrónica. Se trata de una planilla extensa que solicita información personal, laboral, académica y de viajes previos. Al finalizar la carga, el sistema otorga un número único de confirmación compuesto por letras y números, que debe ser utilizado al momento de crear un usuario y reservar el turno de entrevista. Hasta ahora, el sistema aceptaba cualquier número de solicitud válido. A partir del 2 de mayo, ese código deberá coincidir exactamente con el que figura en la solicitud final cargada por la persona.

Las modificaciones afectan tanto a quienes ya tienen un turno asignado como a quienes inicien el trámite después del 2 de mayo. En el caso de personas con citas ya programadas, la Embajada de Estados Unidos recomienda ingresar al sistema lo antes posible y verificar que el código de la solicitud coincida con el cargado en el perfil. Si no coinciden, existe una ventana de tres días hábiles antes de la entrevista para corregir la información sin necesidad de cancelar el turno. Pasado ese plazo, será necesario reprogramar toda la cita desde cero.

La sede diplomática también informó que el Sistema de Citas permite actualizar el código DS-160 una única vez sin anular el turno original. Esto permite a los solicitantes corregir errores sin perder la prioridad de la entrevista, algo especialmente valorado ante los largos tiempos de espera registrados en los últimos años para acceder a una entrevista consular en Buenos Aires.

En los casos donde el turno fue gestionado por una agencia o gestor, la recomendación es revisar personalmente los datos cargados, aun cuando se haya delegado la tarea. El código DS-160 debe ser el del formulario final que será presentado al momento de la entrevista. Cualquier error en la carga puede derivar en la cancelación automática del turno.

Cómo asegurarse de que los códigos estén correctamente vinculados

Ingresar al sitio oficial del Sistema de Citas de Visas para Estados Unidos en Argentina: https://ais.usvisa-info.com

al sitio oficial del Sistema de Citas de Visas para Estados Unidos en Argentina: https://ais.usvisa-info.com Verificar si el código de confirmación del formulario DS-160 coincide con el código cargado en el perfil del solicitante. El número puede encontrarse en la hoja de confirmación que se genera al completar el formulario.

si el código de confirmación del formulario DS-160 coincide con el código cargado en el perfil del solicitante. El número puede encontrarse en la hoja de confirmación que se genera al completar el formulario. Si los códigos no coinciden , iniciar sesión en el sistema con el usuario del solicitante, ingresar a la “Página de Resumen del Solicitante” y hacer clic en el ícono de configuración .

, iniciar sesión en el sistema con el usuario del solicitante, . Seleccionar la opción “Editar” e ingresar el número correcto de confirmación DS-160 en el campo correspondiente.

e ingresar el número correcto de confirmación DS-160 en el campo correspondiente. Hacer clic en “Guardar” para registrar la actualización. Este paso debe hacerse al menos tres días hábiles antes de la entrevista. De lo contrario, será necesario reprogramar la cita desde el inicio.

para registrar la actualización. Este paso debe hacerse al menos tres días hábiles antes de la entrevista. De lo contrario, será necesario reprogramar la cita desde el inicio. En caso de dudas o problemas técnicos, contactar al Centro de Atención al Solicitante de Visas a través de los canales disponibles en la misma plataforma web.

o problemas técnicos, a través de los canales disponibles en la misma plataforma web. Imprimir y llevar el comprobante actualizado de la solicitud DS-160 el día de la entrevista en la Embajada.

LA NACION