El Uscis amplía controles con más datos del FBI: qué cambia para migrantes con green card, DACA y TPS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aplicó en las últimas semanas un endurecimiento en su política sobre los avances en trámites migratorios. Las modificaciones resultaron en una pausa generalizada en la toma de decisiones finales sobre ciertos casos, así como mayores controles para visas. Según las fuentes oficiales, el propósito es fortalecer el filtrado de solicitantes.

La pausa de trámites con el Uscis y controles más estrictos para visas

Bajo las órdenes del gobierno de Donald Trump, el Uscis avanzó con un endurecimiento de las revisiones de seguridad. El impacto se hizo notar inmediatamente en la suspensión de decisiones sobre ciertos beneficios migratorios, como en los casos de asilo, green card y ciudadanía estadounidense.

Los casos de asilo, tarjetas de residencia y ciudadanía estadounidense, así como las renovaciones de ciertos programas, son afectados por las actualizaciones del Uscis Imagen ilustrativa generada con IA

Según los documentos difundidos en el Registro Federal, se ordenó a los funcionarios que se abstengan de aprobar cualquier caso pendiente que no haya sido sometido a las verificaciones de antecedentes ampliadas.

Esto también afecta a renovaciones de programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

En diálogo con CNN, el abogado especializado en inmigración Jaime Barrón señaló que es muy probable que quienes ya tienen trámites en curso sean citados de nuevo para la toma de huellas biométricas.

Desde su página web oficial, el Uscis difundió la medida y adelantó que afectará en particular a aquellos inmigrantes “provenientes de regiones o naciones con riesgos de seguridad identificados”.

Como resultado de las nuevas directrices, algunos migrantes con renovaciones en proceso podrían perder su permiso para estar legalmente en territorio estadounidense.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Por qué el Uscis avanzó con la pausa de trámites

De acuerdo con Zach Kahler, portavoz del Uscis, la agencia implementó estas nuevas verificaciones para “fortalecer la evaluación y el filtrado de los solicitantes”. Sin embargo, agregó luego que “cualquier demora en la emisión de la decisión debería ser breve y resolverse pronto”.

En ese sentido, una fuente familiarizada con la situación confirmó a CNN que la pausa pretende “garantizar que las aprobaciones cumplan con nuevas verificaciones de seguridad antes de ser emitidas definitivamente”.

Como resultado de la actualización de las políticas del Uscis, algunos migrantes con renovaciones pendientes podrían perder sus beneficios Imagen ilustrativa generada con IA

En su anuncio, el Uscis sostuvo que la decisión fue tomada luego de que la agencia determinara que las medidas de evaluación y verificación previas eran “totalmente insuficientes”.

“Muchos solicitantes de naturalización y residencia permanente legal no fueron evaluados adecuadamente. Como resultado, se aprobaron solicitudes y se naturalizó a personas que no deberían haberlo sido”, afirmó la agencia.

La colaboración del Uscis con el FBI

Para avanzar con los controles de seguridad más estrictos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), bajo la supervisión del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), recibió la orden de proporcionar al Uscis acceso a su base de datos de antecedentes penales “en la máxima medida permitida por la ley”, según informó CBS News.

De este modo, los funcionarios de inmigración podrán acceder a esta información federal para analizar con mayor rigurosidad los casos de inmigrantes que cuentan con antecedentes. A su vez, el refuerzo de los controles de seguridad implica que los agentes realicen una mayor revisión de las redes sociales de los solicitantes de beneficios migratorios.