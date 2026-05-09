Green Card Lottery cambia sus reglas: el documento obligatorio para participar desde abril 2026

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció cambios estructurales en el Programa de Visas de Inmigrante por Diversidad (DV, por sus siglas en inglés) para el ciclo de 2026. Para la iniciativa también presentada como Green Card Lottery, la nueva normativa exige que cada solicitante posea un pasaporte válido y vigente al momento de realizar la inscripción electrónica.

Con pasaporte vigente: en qué consisten las nuevas reglas de la Green Card Lottery

La norma, que entró en vigor de forma oficial el 10 de abril, se implementó con el objetivo de “combatir el fraude masivo”. Según el registro federal, los participantes deben proporcionar la información de su documento de viaje y cargar una copia escaneada de la página de datos biográficos.

Las nuevas reglas dispuestas por EE.UU. para la Green Card Lottery Freepik

El formulario DS-5501 incluirá estos nuevos campos técnicos para validar la identidad de los interesados extranjeros desde la etapa inicial. El Departamento busca frenar las solicitudes presentadas por organizaciones criminales sin el consentimiento de los usuarios.

Las autoridades detectaron 2,5 millones de inscripciones fraudulentas durante el ciclo del año fiscal 2025. Según la entidad gubernamental, terceros no autorizados solían retener los números de confirmación únicos para extorsionar a los seleccionados con pagos de hasta 15.000 dólares.

De esta forma, el requisito del pasaporte facilita la verificación de antecedentes mediante la identificación precisa de los nombres. La agencia explicó que la tecnología de inspección permitirá comparar las transliteraciones al inglés con los alfabetos nativos de los postulantes de diversas regiones.

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Se trata de un procedimiento que pretende asegurar que los datos biográficos coincidan plenamente con la documentación legal emitida por los gobiernos extranjeros.

Otras actualizaciones de las normas para el programa DV

La reforma reglamentaria de la Green Card Lottery también estandarizará el lenguaje técnico. El Departamento reemplazará el término “edad” por “fecha de nacimiento” para reflejar con exactitud la información recopilada.

A su vez, “sexo” sustituirá la palabra “género” para cumplir con las órdenes ejecutivas y directrices administrativas actuales. Según las autoridades, los ajustes lingüísticos se aplican con la finalidad de obtener mayor precisión en los expedientes de los solicitantes de visa de inmigrante.

El gobierno estadounidense estima recibir aproximadamente diez millones de solicitudes a pesar de los cambios Freepik

Más allá de dar los detalles, la entidad también aclaró que la implementación de las reglas operativas comenzará formalmente con el Programa de Visas de Diversidad del año 2027. El costo promedio para obtener un pasaporte en los países participantes ronda los US$74,43.

El tiempo estimado para completar el registro electrónico aumentará a 90 minutos debido a la carga de archivos digitales. En tanto, el Departamento estima recibir aproximadamente 10 millones de solicitudes anuales a pesar de las nuevas exigencias técnicas impuestas.

Cómo impactaron los cambios al programa DV en el pasado

A pesar de los nuevos costos, el Departamento prevé que el interés por las 55.000 visas disponibles se mantendrá constante. Aunque hubo cambios a las normas en 2021, 2022 y 2023, siempre se excedió la demanda del cupo dispuesto.

“En todos los años, el Departamento recibió solicitudes de más personas de cada una de las seis regiones geográficas creadas por la sección 203(c) de la INA que visas de diversidad disponibles para cada región”, explicó la entidad.