La ciudad realizó cambios en el protocolo para la actividad física que había autorizado hace dos semanas Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Con cambios en el protocolo el gobierno de la Ciudad confirmó que se mantendrá la autorización para realizar actividad física durante la noche a pesar de las exigencias de algunos sectores de dar marcha atrás con la medida para prevenir la propagación del coronavirus . La ampliación del horario y las salidas de acuerdo a la terminación del DNI son las modificaciones más importantes que entrarán en vigencia a partir de mañana.

El nuevo horario para correr, andar en bicicleta en forma recreativa, caminar o pasear en rollers será entre las 19 y las 9 , ampliándose en dos horas la ventana respecto a lo que se había habilitado el lunes de la semana pasada. Hoy será el último día en que se podrá realizar actividad física desde las 20.

También se implementará un sistema de salidas a través del número de DNI , tal como sucede hoy para las compras en los comercios no esenciales. Las personas con DNI terminados en números pares podrán salir a correr los días pares; las personas con DNI terminados en número impar, los días impares.

Los cambios se estuvieron analizando durante los últimos días en función de un salto que tuvieron la cantidad de casos diarios de coronavirus respecto a la semana pasada y ante la sugerencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández , en la reunión que mantuvo ayer con el gobernador bonaerense, Axel Kicilliof , y el vicejefe porteño Diego Santilli .

Las modificaciones terminaron de confirmarse en una reunión que mantuvieron hoy a través de plataformas virtuales distintos funcionarios de la Ciudad. "Los cambios permitirán mantener la actividad física, pero reduciendo el mínimo posible que la gente se junte", afirmó Horario Rodríguez Larreta en diálogo con Radio Mitre.

Luego de que el presidente Fernández vinculara la suba de casos con la autorización para salir a correr, el jefe comunal remarcó que "la actividad física es parte del cuidado integral de la salud". Además apuntó: "No hay evidencia científica sobre esta enfermedad, hay una coincidencia, bastante consenso que el nivel de contagio al aire libre es mucho menor que en los ligares cerrados".

Mañana, 19 de junio, estarán autorizados a realizar actividad física las personas con terminación del DNI en números impares entre las 19 y a las 9. La medida, según explicaron desde el Gobierno porteño se busca descomprimir los espacios públicos para que no se generen grandes concentraciones de personas, como ocurrió el primer día de la habilitación. Será necesario salir con el DNI porque habrá controles en los que se solicitará el documento para garantizar que se cumpla la norma. Los primeros días serán de concientización, pero quizás luego entre en vigencia un régimen de multas .

Otras medidas que formaban parte del protocolo no se modificarán y seguirán vigente. No se podrá hacer actividad física en grupo (sólo se permiten hasta dos personas ), el distanciamiento social mínimo debe ser de dos metros (aunque algunos infectólogos recomienndan hasta cuatro), la utilización del tapabocas es opcional , está prohibido el uso de las postas aeróbicas , y no está permitido viajar en transporte público o en auto particular para realizar ejercicio. La actividad, como desde el primer día, deberá realizarse en cercanías del domicilio particular.