Caminata a Luján 2026: todas las recomendaciones y consejos para hacer la peregrinación este fin de semana

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján tendrá lugar durante el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026. Según fuentes oficiales del Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján, el lema seleccionado para este encuentro religioso reza: “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. La partida oficial de la imagen de la Virgen ocurrirá el sábado 3 de octubre a las 10 horas desde el Santuario de San Cayetano, emplazado en la calle Cuzco 150 del barrio porteño de Liniers. Este evento marca un precedente histórico al realizarse apenas un mes antes de la llegada del Papa León XIV a la Argentina.

La preparación física constituye un pilar fundamental para los caminantes: las recomendaciones oficiales sugieren realizar caminatas previas durante los días anteriores al evento para acostumbrar el cuerpo al esfuerzo. La Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de Buenos Aires enfatiza la importancia de caminar siempre en grupo. La compañía de amigos, familiares o miembros de la parroquia brinda mayor seguridad y contención emocional durante los 60 kilómetros del trayecto. El camino oficial sigue la Ruta Nacional 7 y prohíbe terminantemente el tránsito por las vías del tren o el alejamiento de la vera de la ruta.

A lo largo de la Peregrinación a Luján hay varias postas para mantenerse hidratado nicolas suarez

La elección de la indumentaria define la comodidad del peregrino, donde resulta imperativo el uso de zapatillas ya amoldadas al pie con anterioridad, ya que estrenar calzado el día de la marcha deriva en ampollas dolorosas. El equipo de la organización subraya el uso obligatorio de medias de algodón porque estas absorben la transpiración y evitan roces. La vestimenta requiere capas ligeras de algodón y prendas de abrigo para soportar las bajas temperaturas nocturnas. El uso de sandalias queda descartado por razones de seguridad y salud podológica.

La hidratación y la alimentación cumplen una función crítica: el peregrino debe cargar una mochila mediana con agua, snacks energéticos, frutas y alimentos livianos. Las recomendaciones de seguridad prohíben el consumo de alcohol antes y durante la caminata. Puestos de apoyo e hidratación, distribuidos por miles de voluntarios a lo largo de la ruta, ofrecen asistencia gratuita. Ante cualquier malestar, los puestos sanitarios identificados con carteles oficiales prestan atención médica profesional de forma libre.

Ya sea durante el camino, o incluso al llegar, muchos necesitan descansar tras el desgaste físico Nicolás Suárez - LA NACION

La logística del viaje también exige planificación, ya que los fieles deben llevar cargador de celular para asegurar la comunicación y organizar el transporte de regreso con antelación. Es fundamental cargar papel higiénico y bolsas para gestionar los residuos personales, donde el cuidado del medio ambiente forma parte del compromiso del peregrino. La organización recuerda que la participación no requiere inscripción formal, aunque muchas parroquias coordinan servicios de traslado y asistencia grupal para quienes prefieren un entorno más estructurado.

El final de la caminata a Luján

La misa arquidiocesana del sábado, a las 23.30, acompaña a los caminantes en el tramo final, mientras que el domingo a las 7 horas se celebra la misa central en el altar de la Basílica. Los organizadores instan a los participantes a realizar una ofrenda de alimentos para Cáritas. La jornada representa, según el Santuario, una “preparación justa del corazón” ante la proximidad de la visita papal.

Habrá una misa a las 23:30 del sábado 3 y otra a las 7:00 del domingo 4 Nicolás Suárez

Los voluntarios ofrecen infusiones, galletitas y palabras de aliento en los puntos de apoyo. El uso de linternas, gorros claros, protector solar y anteojos de sol resulta vital durante las diversas etapas de la marcha. Los caminantes experimentados sugieren aplicar vaselina en las zonas propensas al roce para evitar lesiones. Esta edición, como las anteriores, mantiene la esencia comunitaria y la fe de los miles de jóvenes que transitan hacia la Casa de la Madre.