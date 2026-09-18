Peregrinación a Luján 2026: cuándo es y las claves para hacer el recorrido

Cada año, miles de personas se movilizan hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján para participar de una de las peregrinaciones religiosas más tradicionales del país. La caminata reúne a fieles de distintas edades que recorren parte del trayecto a pie para agradecer, pedir y acompañar a la Virgen de Luján.

La tradicional peregrinación vuelve a realizarse este 2026 con una nueva edición de la Caminata Juvenil de Luján. Además de conocer la fecha y el horario de partida, quienes quieran participar deben tener en cuenta algunas recomendaciones para afrontar el recorrido, desde la preparación física hasta la ropa y los elementos que conviene llevar.

Cuándo es la caminata a Luján 2026

La peregrinación reúne cada año a miles de fieles que recorren a pie el camino hacia la Basílica de Luján Nicolás Suárez

La 52° edición de la Caminata Juvenil de Luján se realizará durante el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026. La partida oficial de la imagen de la Virgen está prevista para las 10, desde el Santuario de San Cayetano de Liniers, ubicado en Cuzco 150, Ciudad de Buenos Aires.

El lema elegido para esta edición es “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. Desde allí, los peregrinos comenzarán el recorrido hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Información importante para la peregrinación

El recorrido tradicional desde Liniers hasta la Basílica de Luján es de aproximadamente 60 kilómetros. Sin embargo, no es necesario completar todo el trayecto: los peregrinos pueden incorporarse desde distintos puntos del camino y elegir la distancia que estén en condiciones de realizar.

El trayecto tradicional desde Liniers hasta Luján tiene una extensión aproximada de 60 kilómetros Nicolás Suárez

La peregrinación es libre y gratuita y no requiere inscripción formal. Sin embargo, algunas parroquias organizan la participación de sus fieles y ofrecen, a cambio de una suma de dinero, distintos servicios de asistencia. Además del traslado, pueden incluir paradas en determinados puntos del recorrido para hidratarse, comer algo liviano y descansar, así como acompañamiento y comunicación permanente durante la caminata para orientar a los peregrinos ante cualquier dificultad. Para quienes realizan el trayecto por primera vez o prefieren contar con un respaldo durante las distintas etapas, optar por una parroquia puede ser una alternativa práctica.

Este tipo de servicio también puede resultar especialmente útil al finalizar el recorrido, ya que, debido a la gran cantidad de personas que llegan a Luján, la demanda de transporte para emprender el regreso puede ser alta. A lo largo del camino también funcionan puestos de asistencia, hidratación y atención sanitaria gratuitos para todos los peregrinos, independientemente de que participen o no de una propuesta organizada por una parroquia.

Los peregrinos pueden incorporarse al recorrido desde distintos puntos del camino Nicolas Suarez

Qué llevar para la peregrinación a Luján

Conviene llevar una mochila liviana con los elementos indispensables para atravesar las distintas etapas del recorrido. Entre los principales se encuentran:

Agua y una botella para recargar en los puestos de hidratación.

Llevar agua y alimentos livianos ayuda a afrontar las distintas etapas del recorrido nicolas suarez

Alimentos livianos, como frutas, galletitas o sándwiches.

Protector solar y gorro para protegerse del sol.

Abrigo para las horas de la noche.

Papel higiénico y bolsas para guardar los residuos.

Elementos para protegerse de la lluvia, si fuera necesario.

Medicación habitual, en caso de tomarla.

Qué ropa y calzado usar

Para una caminata de esta extensión se recomienda utilizar ropa cómoda, liviana y suelta, preferentemente de algodón. El calzado debe ser uno que ya esté adaptado al pie: no es aconsejable estrenar zapatillas durante la peregrinación. También puede ser útil colocar vaselina en las zonas del pie más propensas al roce y encintar los dedos para prevenir ampollas y lastimaduras.

También se recomienda llevar medias de repuesto y evitar las de nylon. Las medias de algodón ayudan a reducir la humedad y el roce, mientras que contar con un par adicional permite cambiarlas durante el recorrido si se humedecen.

Recomendaciones para cuidar la salud

La preparación comienza antes de la peregrinación. Es importante descansar bien la noche anterior y desayunar de manera liviana, sin ingerir comidas demasiado pesadas antes de comenzar.

Durante el trayecto, mantener una buena hidratación es fundamental. Se aconseja tomar agua con frecuencia y evitar las bebidas alcohólicas. Quienes tomen medicación deberían informar esta situación a las personas que los acompañen.

Los puestos de asistencia acompañan a los peregrinos ante necesidades de hidratación, descanso o atención sanitaria Nicolás Suárez

Ante cualquier malestar o cansancio excesivo, es importante recurrir a los puestos sanitarios y de asistencia instalados durante el recorrido.

Asimismo, los peregrinos deben respetar el camino establecido y permanecer en las zonas habilitadas para la caminata. No se debe circular por las vías del ferrocarril ni desviarse hacia sectores que puedan representar un riesgo.

También es importante utilizar los sanitarios dispuestos en lugares seguros y evitar arrojar residuos. En relación con esto, llevar bolsas para guardar la basura permite mantener limpio el recorrido y facilita la convivencia entre quienes participan de la peregrinación.