Cáncer colorrectal: identifican un síntoma que no debe ignorarse para detectar la enfermedad

El cáncer colorrectal, tradicionalmente vinculado a personas mayores, está aumentando entre adultos menores de 50 años. Investigadores de la Universidad de Louisville (Estados Unidos) identificaron el sangrado rectal como un síntoma clave que puede predecir la presencia de la enfermedad en etapas tempranas, según se presentó en el Congreso Clínico 2025 del Colegio Americano de Cirujanos (ACS) celebrado en Chicago del 4 al 7 de octubre.

Sangrado rectal: un marcador de riesgo significativo

El estudio señala que los adultos jóvenes que se someten a una colonoscopia tras presentar sangrado rectal tienen 8,5 veces más probabilidades de recibir un diagnóstico de cáncer colorrectal que aquellos sin este síntoma. Este hallazgo refuerza la necesidad de prestar atención a señales de alarma incluso en personas sin antecedentes familiares.

Los investigadores analizaron a 443 pacientes menores de 50 años que se sometieron a una colonoscopia en el Sistema de Salud de la Universidad de Louisville entre 2021 y 2023. De ellos, 195 (44 %) fueron diagnosticados con cáncer colorrectal de aparición temprana, mientras que 248 (56 %) tuvieron resultados normales.

Un estudio demostró que el 13% de los casos de cáncer colorrectal temprano estaban relacionados con marcadores genéticos hereditarios Gentileza Grupo Mass

“Muchos de los cánceres colorrectales de inicio temprano que veo no tienen antecedentes familiares”, explicó la doctora Sandra Kavalukas, cirujana colorrectal y autora principal del estudio. “Si una persona menor de la edad habitual de detección presenta sangrado rectal, debería considerar seriamente una colonoscopia”.

Factores de riesgo adicionales

El estudio mostró que solo el 13% de los casos de cáncer colorrectal temprano estaban relacionados con marcadores genéticos hereditarios. En cambio, los antecedentes familiares duplicaban el riesgo y el tabaquismo previo también se asoció a una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad.

En la mayoría de los pacientes con diagnóstico, el sangrado rectal fue el principal motivo para someterse a una colonoscopia. En total, el 88% de los casos con cáncer se sometieron a este examen por presentar síntomas, frente al 55% del grupo sin cáncer.

Los autores del estudio subrayan que los hallazgos evidencian una brecha crítica en la detección temprana del cáncer colorrectal entre adultos jóvenes, quienes no suelen ser incluidos en los programas de cribado rutinario. El equipo trabaja ahora en el desarrollo de una calculadora de puntuación de riesgo para orientar mejor las decisiones clínicas en esta población.

Síntomas comunes del cáncer colorrectal

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas más frecuentes del cáncer colorrectal incluyen:

Cambios persistentes en los hábitos intestinales (diarrea, estreñimiento o heces más delgadas).

Sangre en las heces, de color rojo brillante o muy oscuro.

Dolor o distensión abdominal continuos.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Fatiga constante.

Anemia por niveles bajos de hierro.

Investigaciones del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) también destacan el dolor abdominal, el sangrado rectal, la diarrea persistente y la anemia por deficiencia de hierro como señales de advertencia en adultos menores de 50 años. Ante la presencia de estos síntomas, los especialistas recomiendan acudir cuanto antes a un profesional sanitario, ya que la detección temprana es clave para mejorar la supervivencia.