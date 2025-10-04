5 ejercicios para liberar los gases intestinales acumulados que pueden causar malestar abdominal

Las flatulencias y los eructos son formas de eliminar el exceso de gas en el organismo, pero a veces estos procesos se bloquean y producen dolor o hinchazon

Los gases intestinales son una parte normal del proceso digestivo, pero pueden ser molestos e incómodos, especialmente cuando se acumulan en exceso. Afortunadamente, existen ejercicios simples que pueden ayudar a aliviar la molestia abdominal causada por los gases.

¿Por qué se producen los gases intestinales?

Los gases intestinales se forman durante el proceso de digestión cuando el cuerpo descompone los alimentos. Esto puede producir gases como dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y metano. La mayoría de las veces estos gases se liberan naturalmente a través de eructos o flatulencias. Sin embargo, en ocasiones, la acumulación excesiva de gas puede causar malestar abdominal.

Cómo aliviar los gases acumulados

Respiración profunda

La respiración profunda ayuda a relajar los músculos abdominales y facilita la liberación de gases atrapados en el tracto digestivo. Sentate con la espalda recta, colocá una mano en el pecho y otra en el abdomen, inhalá profundamente por la nariz y exhalá lentamente por la boca.

Los gases intestinales se forman cuando el cuerpo descompone los alimentos Shutterstock

Movimientos de rodillas al pecho

Este ejercicio masajea suavemente el abdomen y ayuda a liberar gases atrapados en la parte baja del abdomen. Acostate boca arriba, flexioná las rodillas y llevá las piernas hacia el pecho, abrazándolas con los brazos durante unos segundos.

Postura de la cobra

Esta posición de yoga estira y fortalece los músculos abdominales, facilitando la expulsión de gases. Acostate boca abajo, levantá el torso hacia arriba con las palmas de las manos apoyadas en el suelo y estirá los brazos completamente.

Masaje abdominal

Un masaje abdominal suave puede ayudar a mover los gases atrapados a lo largo del tracto digestivo. Sentate o acostate cómodamente, colocá las manos en el abdomen y realizá movimientos circulares en el sentido de las agujas del reloj.

Estiramiento lateral

Este ejercicio estira los músculos abdominales y puede ayudar a liberar gases atrapados en los costados del abdomen. Sentate en el suelo con las piernas estiradas, incliná el torso hacia un lado e intentá tocar el suelo con la mano, mantené la posición y luego repetí hacia el otro lado.

Por Laura Guevara, El Universal/GDA