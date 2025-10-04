Incomoda más que hablar de salud mental. La “afección invisible” que se apodera cada vez más de las mujeres jóvenes

No se trata solo de un tema asociado a la vejez ni de un problema que se esconde detrás de la puerta del consultorio médico. Cada vez más mujeres jóvenes, en plena vida activa, reconocen que conviven con episodios de incontinencia urinaria. La afección no discrimina: profesionales, estudiantes, deportistas o madres recientes descubren que algo que antes les era placentero o natural como reír, ejercitar o estornudar puede volverse incómodo.

De acuerdo con el Reporte de Higiene y Salud de Essity, compañía líder en el mercado global del sector de higiene y salud, la vergüenza es la razón más común entre las personas para no buscar ayuda para tratar la incontinencia. E incluso, según señala el escrito, es una discusión más difícil de tener que la de la salud mental.

No obstante, gracias a los esfuerzos recientes por su concientización junto con el auge de la condición en jóvenes, la conversación sobre la incontinencia comienza a aparecer en redes sociales, consultorios y charlas cotidianas.

¿Qué es la incontinencia urinaria?

De acuerdo con la Sociedad Internacional de Continencia, la incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina que puede ser demostrada objetivamente y que es un problema social o higiénico para el paciente.

Claudia Scalise, médica a cargo de la sección de Uroginecología y Suelo Pélvico en el Sanatorio Güemes, señala que existen distintos tipos de incontinencia: por rebosamiento, refleja, de esfuerzo, de urgencia y mixta. Siendo las dos más frecuentes la incontinencia mixta y la de esfuerzo, agrega.

Esta última, explica, es la pérdida involuntaria de orina relacionada al aumento de la presión intraabdominal y es la asociada a esfuerzos como toser, estornudar, saltar, correr y caminar.

“Alrededor del 50% de las mujeres van a experimentar un episodio en algún momento de su vida y las probabilidades aumentan exponencialmente cuando la mujer entra en la menopausia", informa la Dra. Scalise.

Síntomas

Tena, la compañía líder en productos para la incontinencia, menciona a los siguientes como síntomas de la afección y como disparadores de consulta médica:

Orina turbia o con sangre

Goteo constante

Necesidad urgente o frecuente de orinar

Dolor o ardor al orinar

Dificultad para empezar a orinar

Fiebre

Sensación de vaciado incompleto de la vejiga

Sensación de ropa interior mojada todo el tiempo

Olores fuertes

Diagnóstico y tratamiento

“Para el diagnóstico es esencial un buen interrogatorio sobre antecedentes clínicos, riesgos obstétricos y medicación concomitante”, explica la Dra. Scalise. Además, hace énfasis en la importancia de los exámenes físicos en los que se puede contar la pérdida de orina y en los que es posible evaluar si existen otras patologías ginecológicas asociadas.

“Como exámenes complementarios se pueden solicitar urocultivo y ecografía renal y vesical con evaluación del residuo posmiccional”, añade.

Respecto de los tratamientos para contrarrestar y/o mejorar la incontinencia, la profesional señala que los abordajes varían según el diagnóstico, pero que “como tratamiento inicial es importante cambiar hábitos de vida como, por ejemplo, evitar la ingesta de estimulantes vesicales como el café, té, mate, y alcohol”.

El descenso del peso y las rutinas de ejercicio que fortalecen los músculos del suelo pélvico (denominados “ejercicios de kegel”) son otros dos pilares que Scalise considera indispensables en el abordaje.

En adición, revela que la cirugía es el tratamiento definitivo para la incontinencia de orina de esfuerzo. Y añade que las terapias regenerativas o con dispositivos basados en energía aún no cuentan con suficiente evidencia académica que asegure su indicación en pacientes con incontinencia urinaria.

“Existe medicación que se utiliza habitualmente en la incontinencia de orina de urgencia como es el tratamiento con antimuscarinicos, pero que cuentan con efectos adversos asociados a su uso”, concluye.