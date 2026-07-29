Cáncer de mama: este es el estudio que las mujeres de 40 años con factores de riesgo deberían realizarse

La detección temprana es una de las principales herramientas para enfrentar el cáncer de mama. En su columna en LN+, el médico Jorge Tartaglione explicó cuándo debería realizarse la primera mamografía y por qué las mujeres con antecedentes familiares necesitan consultar al ginecólogo para comenzar los controles a una edad más temprana.

El especialista abordó el tema a partir del testimonio de Carolina Trippar, conocida en las redes sociales como Caro Trippar. La influencer, que cuenta con más de dos millones de seguidores en YouTube y medio millón en Instagram, reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis.

“Hoy me siento fuerte. Siento que ya llegó el momento de compartírselos. Tengo cáncer”, expresó Trippar. Según relató, necesitó varios meses, numerosos estudios y terapia para procesar el diagnóstico y decidirse a hacerlo público.

Caro Trippar confirmó que tiene cáncer

Tartaglione destacó su valentía y aprovechó el caso para transmitir un mensaje dirigido especialmente a las mujeres jóvenes: no postergar las consultas ni los estudios preventivos.

Cuál es el estudio recomendado a partir de los 40 años

El estudio al que hizo referencia Tartaglione es la mamografía, una prueba por imágenes que permite detectar lesiones mamarias de tamaño reducido, incluso antes de que puedan identificarse mediante la palpación.

El médico indicó que las mujeres deberían comenzar a realizarse este control a partir de los 40 años y repetirlo anualmente, según las indicaciones de su ginecólogo y los factores de riesgo particulares.

“El dato más importante que te quiero dar es que te tenés que hacer la mamografía. ¿Cuándo? A los 40 años”, sostuvo durante su columna.

El especialista explicó que una de las ventajas de este método es su capacidad para encontrar anomalías que todavía no se manifiestan como un bulto palpable. De acuerdo con su exposición, una mamografía puede advertir lesiones de alrededor de 0,5 centímetros.

Por ese motivo, la palpación no debe considerarse un reemplazo del estudio por imágenes ni de la consulta médica. “La mamografía te detecta lesiones muy pequeñas. Esto es importante”, remarcó antes de invitar a las mujeres a revisar cuándo se realizaron su último control.

Cancer de mama: cuidados y pasos a seguir - Tartaglione

Qué deben hacer las mujeres con antecedentes familiares

La edad para comenzar las mamografías podría adelantarse cuando existen antecedentes de cáncer de mama en la familia. Tartaglione mencionó especialmente los diagnósticos registrados en madres, tías o abuelas.

En esos casos, recomendó consultar al profesional para iniciar el seguimiento diez años antes de la edad a la que recibió el diagnóstico la familiar. “Si lo tuvo a los 40, te la tenés que hacer a los 30”, ejemplificó.

La edad y la frecuencia de los estudios deben definirse de manera individual con el ginecólogo, debido a que no todas las pacientes presentan el mismo nivel de riesgo.

Además de los antecedentes genéticos, Tartaglione mencionó otros factores que pueden incidir, como el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión. También señaló que la enfermedad es poco frecuente antes de los 30 años y que, cuando se presenta a edades tempranas, puede existir una carga hereditaria relevante.

Tartaglione mencionó otros factores que pueden incidir en el cáncer de mama, como el tabaquismo Foto de Nensuria en Freepik

“9 de cada 10 se pueden curar”

Durante la columna, Tartaglione destacó las posibilidades de curación asociadas al diagnóstico y el abordaje oportunos. “El dato muy positivo es que nueve de cada diez se pueden curar. Y esto es importantísimo”, afirmó.

Como contrapartida, señaló que cada año se diagnostican alrededor de 22.000 casos de cáncer de mama, una cifra que equivale a unos 60 diagnósticos diarios.