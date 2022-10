Cáncer de mama: los dos aliados para prevenirlo y los signos que hay que observar

escuchar

Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el cáncer de mama, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concientizar sobre el tumor maligno más frecuente en la mujer a nivel mundial.

En la Argentina se calcula que 1 de cada 8 mujeres que hayan alcanzado los 80 años habrán desarrollado la enfermedad en algún momento de su vida. Otro dato contundente sobre esta enfermedad es que, según el Observatorio Global del Cáncer (Globocan), en nuestro país, el cáncer de mama, con 22.024 casos, fue el de mayor magnitud en el año 2020, representa el 16,8% de todos los casos nuevos de cáncer y es el primero en mujeres.

Su origen está en la reproducción sin control de las células mamarias, y según recomienda Alfredo Camargo Graffigna, doctor en Medicina y jefe de Sección de Patología Mamaria del Hospital Alemán, lo ideal es llegar al diagnóstico antes de que aparezcan síntomas. Cuando aparecen, las manifestaciones más frecuentes son la aparición de un nódulo palpable, la retracción de la piel o piel de naranja, secreción por el pezón o descamación y también ganglios axilares palpables.

¿Se puede prevenir? Estilo de vida y la mamografía son dos factores claves en la prevención. Según detalla Camargo Graffigna, solo el 15% lo padece a causa de una predisposición genética, mientras que el resto son esporádicos, y no se relacionan con factores genéticos. “En el cáncer de mama, en general, tenemos factores de riesgo no modificables como lo son la edad de la mujer, las condiciones genéticas y los antecedentes familiares. Luego están los modificables, que es donde se puede hacer prevención primara e incluyen tener una dieta saludable, realizar actividad física, mantener un peso corporal adecuado y no fumar, entre otros”, explica el especialista.

Coincide María Cecilia San Martín, especialista en cirugía general, mastóloga y directora médica de la Fundación Mandinga Tattoo, en que los aspectos no modificables de aparición de la enfermedad tienen que ver con el género, “el nacer mujer aumenta el riesgo, lo mismo que cumplir años porque hay un pico de aparición de cáncer de mama a los 50 años, si bien puede presentarse en mujeres jóvenes y en otras de edad avanzada”, aclara.

“Hay estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer que hablan de 22000 casos diagnosticados en 2020, mientras que el número para otros tipos de cánceres ginecológicos como el de endometrio, cuello de útero y ovarios suman 9000″, detalla la mastóloga.

Dos aliados

En lo que respecta a la prevención, el autoexamen es importante, pero principalmente para las mujeres mayores de 40, la mamografía es la gran aliada. “Realizada a partir de los 40 años de forma anual en todas las mujeres nos permite diagnosticar de forma precoz el cáncer de mama”, revela el jefe de Sección de Patología Mamaria del Hospital Alemán. La detección temprana permite diagnosticar la enfermedad en sus estadios iniciales, y, en consecuencia, se pueden realizar tratamientos menos agresivos y con mejores resultados.

“Los controles mamarios, en general, no previenen el cáncer de mama, pero nos dan la posibilidad de que, en el caso de que uno tenga la mala suerte de tenerlo, pueda diagnosticarse en una instancia inicial. Los controles son las herramientas más efectivas que demostraron reducir la mortalidad”, dice.

Si bien son necesarios, es común que los exámenes generen temor en las mujeres, y según Camargo Graffigna, este miedo está fundamentado en las consecuencias que derivan del diagnóstico y posterior tratamiento de cáncer de mama, concretamente en la quimioterapia. “Hay que tener en cuenta que estos controles nos permiten tratar la enfermedad en sus inicios por lo que la necesidad de hacer tratamientos agresivos como la quimioterapia se reducen”, enfatiza.

Por su parte, Felipe Palazzo, médico especialista en oncología y cuidados paliativos, sostiene que, además de la mamografía, es frecuente otro estudio simple como la ecografía mamaria. Se suelen utilizar como un binomio, es decir se piden ambos, porque no siempre el cáncer de mama se presenta como un nódulo, a veces se puede detectar precozmente con signos indirectos que se ven en una mamografía como las microcalcificaciones o una ecografía como sucede con pequeños nódulos.

A su vez, explica: “Existe un porcentaje de mujeres que deben hacerse los controles antes, como aquellas que tienen una historia familiar de cáncer de mama o de otros tipos de cáncer”.

En cuanto al autoexamen, San Martín aclara que es necesario acudir a un profesional que nos explique cómo hacerlo correctamente, puede ser un mastólogo o un ginecólogo. “Este autoexamen se hace una vez por mes desde los 16 a 18 años, pero lo primero es conocer nuestro cuerpo, nuestra mama, porque normalmente esta puede ser asimétrica, o puede tener el pezón para adentro, entonces si las conocemos bien luego podemos prestar atención a los cambios”, aclara la especialista en mastología.

En cuanto a los signos a observar, describe como importantes los cambios en la textura de la piel, en el color, en los pezones, por ejemplo, uno que comienza a hundirse, algún tipo de derrame o secreción por el pezón, asimetrías de volumen, los huecos de las axilas que evidencien nódulos palpables que corresponden a ganglios afectados por una enfermedad dentro de la mama. “Ante cualquiera de estas cuestiones sugiero consultar a un mastólogo o a un ginecólogo de confianza”, explica y aclara que las mujeres que menstrúan tienen que hacer el autoexamen siempre después de la menstruación.

“Los controles son importantes porque más del 90% de los cánceres diagnosticados en sus estadios iniciales se curan —advierte la médica—. Incluso hay excelentes tratamientos para tratar esta enfermedad y lograr que en aquellos casos en que haya avanzado se detenga y bajar la tasa de mortalidad. Los avances son cada vez mayores, pero la consulta hay que hacerla siempre”.

Acciones para tomar conciencia

Desde hace algunos meses y especialmente durante todo octubre se realizan distintos eventos para concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama:

En septiembre pasado se realizó la 16a. edición de la Caminata Avon en la que participaron más de 10.000 personas. Además, Fundación Avon lleva adelante la Ruta Federal por la Detección Temprana del Cáncer de Mama para realizar mamografías a mujeres en edad de riesgo y sin cobertura médica. Para esto, el Mamógrafo Móvil Avon LALCEC (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer), recorrerá CABA con turnos abiertos al público; desde el lunes hasta el jueves estará en el estacionamiento del estadio de River Plate. Más info en Instagram.

Por su parte, LALCEC lleva adelante el Programa Integral de Cáncer de mama, mediante el cual se realizan estudios gratuitos para detectar la enfermedad. Si bien esta acción se realizaba solamente en octubre, LALCEC anunció que se harán mamografías gratuitas durante todo el año para personas de entre 40 y 65 años y sin cobertura médica. ¿Dónde? En Aráoz 2380, CABA, para más información comunicarse al 4834-1500, por WhatsApp al 11-3597-5227, a turnos@lalcec.org.ar

La campaña de concientización contra el cáncer de mama que lleva adelante Estée Lauder Companiescumple 30 años y por tercer año consecutivo la marca se une a MACMA, la asociación civil que brinda apoyo a pacientes que atraviesan la enfermedad, para brindar mamografías gratuitas a mujeres sin acceso a cobertura médica. En esta misma cruzada, durante el año pasado se donaron 150 mamografías para mujeres de más de 40 años pertenecientes al Barrio Padre Ricciardelli (ex Villa 1-11-14) de CABA. Por otra parte, durante todo octubre algunas de sus marcas como Estée Lauder, Clinique, Tom Ford y MAC estarán con descuentos especiales y la ganancia se donará para mamografías gratuitas. Además, el 18 y 19 próximos en los shoppings Alto Palermo y Alcorta Shopping, la marca brindará información sobre la enfermedad y entregará lazos rosas.

Ayer, MACMA realizó su tradicional desfile, bajo el lema “Pongamos de moda la detección temprana”. El mismo tuvo lugar en el Palacio San Miguel (Suipacha 84, CABA), y fue un evento abierto al público con cupo limitado. Diseñadores como Benito Fernández, César Juricich, Leonardo Salanitri y Pablo Cova vistieron a mujeres que están transitando la enfermedad. El cierre musical fue de Patricia Sosa quien se sumó a la causa. Más información en Instagram.

