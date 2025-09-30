Cantos antisemitas: el Gobierno imputó a la agencia de viajes y amenazó con multarla por hasta $2100 millones

La Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, imputó a Baxtter Viajes - Express S.R.L, la empresa encargada de organizar el viaje de egresados en el que un grupo de estudiantes de la Escuela Humanos corearon cánticos antisemitas contra alumnos del instituto ORT. La compañía fue notificada y tiene cinco días para realizar su descargo. La posible sanción podría implicar multas de hasta $2100 millones, según lo previsto en la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240).

En el comunicado oficial del Gobierno, se indica que el accionar que se ve en los videos que se hicieron virales sobre esa situación, se traducen en una infracción al artículo 8 bis de la mencionada ley que establece que todo proveedor deberá “garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios” y deberá “abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”.

La Secretaría de Industria y Comercio imputó a Baxtter Viajes - Express S.R.L aplicando la Ley 24.240, que protege a consumidores y usuarios frente a situaciones discriminatorias o indignas.



Desde el Gobierno también se señaló que el Código Civil y Comercial de la Nación prevé la obligación de garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores, en línea con lo determinado por la ley.

Además de avanzar en la vía administrativa, el Gobierno denunció a la agencia de viajes y a sus coordinadores por los cantos antisemitas proferidos contra estudiantes del instituto ORT durante un viaje de egresados. El pedido del Gobierno apunta a que la Justicia haga cesar “de manera inmediata” la difusión del video que se viralizó en redes sociales.

Los estudiantes que entonaron cantos antisemitas pertenecen a la Escuela “Humanos”. Valeria Rotman

La denuncia, que es por los delitos de instigación a cometer delitos y discriminación, fue presentada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y alcanza a los responsables del grupo y otras personas que cantando instaron a “quemar judíos”.

Se calificó al video y a las actitudes que en se muestran como algo “aberrante”, que constituye un “acto discriminatorio” de “contenido antisemita”. Además, se sostuvo que se trata de un hecho de “incitación al odio contra las personas de religión judía” y de “incitación a cometer graves delitos de odio contra todos aquellos que formen parte de dicha comunidad”.

El ministro de justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia a la agencia de viajes y a sus coordinadores por los cantos antisemitas. Santiago Filipuzzi

En cuanto a las personas implicadas en la causa, esto afirma la presentación oficial ante la Justicia: “Tanto las personas no identificadas que esbozaron los cánticos antisemitas, los tutores y coordinadores responsables de la escuela y de la empresa de turismo, los representantes legales de ambas y quienes luego difundieron ese repudiable video instigaron públicamente mediante su reproducción a un número indeterminado y masivo de personas de forma seria y relevante a cometer un delito determinado (genocidio) contra un grupo determinado de personas (la comunidad judía)”.

En ese marco, el Gobierno pidió mandar un oficio a la Escuela Humanos y otro a la agencia de viajes para que se identifique a los profesores, maestros, personal de la escuela, padres o madres y a los coordinadores del viaje y choferes.