Qué se sabe de la muerte de un chico de 13 años en Córdoba

Este sábado 27 de septiembre, un chico de 13 años, falleció tras descompensarse durante un partido de fútbol en un club barrial del norte de Córdoba, luego de varios intentos médicos por reanimarlo, que resultaron infructuosos. Este hecho eleva a tres el número de jóvenes fallecidos en circunstancias similares en la provincia en las últimas tres semanas.

¿Qué se sabe de la muerte súbita de un chico de 13 años en Córdoba?

Fuentes de la investigación confirmaron a LA NACION que la víctima fue identificada como Santino López, jugador del Club Social y Deportivo de Sebastián El Cano, oriundo de la localidad de Las Arrias. Santino sufrió un paro cardiorrespiratorio durante un partido contra Ilusión del Norte. Tras el incidente, una enfermera y su madre lo acompañaron al hospital local, pero ingresó sin vida.

Santino tenía 13 años (Facebook: Comuna de Villa Candelaria)

La Fiscalía de 9.ª circunscripción de Deán Funes, a cargo de Analía Cepede, interviene en el caso.

La reacción del club tras la muerte de Santino López

El club cordobés expresó su consternación a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram: “Desde el club Ilusión Norte queremos expresar nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de Santino López, jugador de Las Arrias. Acompañamos en este doloroso momento a su familia, amigos y compañeros de equipo, elevando nuestras oraciones por el descanso eterno de su alma”.

El club cordobés expresó su consternación por la muerte de Santino López (Instagram: @clubilusiondelnorte)

Para concluir, escribieron: “Que la pasión por el fútbol que Santino llevaba en el corazón quede siempre como recuerdo de su paso por las canchas y por la vida”.

Otros casos recientes en Córdoba

Este trágico suceso se suma a otros dos ocurridos en la provincia en las últimas semanas. El 11 de septiembre, Amadeo Ruiz, jugador de la octava división del Club Atlético San Lorenzo de barrio Las Flores, falleció durante un entrenamiento.

Días después, en Villa Carlos Paz, Facundo Arias Prieto se descompensó en una clase de educación física y no pudieron reanimarlo. La Voz del Interior informó sobre otros dos menores que murieron de manera repentina en la provincia, lo que agudiza la preocupación ante esta seguidilla de casos.

