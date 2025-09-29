La DAIA dijo que la empresa a cargo del viaje de egresados echará al coordinar que encabezó los cánticos antisemitas

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein, dijo este lunes que la empresa de viajes de egresados Baxtter despedirá al coordinador que arengó a un grupo de alumnos de la escuela Humanos, de Canning, que entonaron cánticos antisemitas durante su viaje de fin de curso.

“Nos parece inaudito”, dijo Berenstein durante una entrevista radial, al tiempo que consideró que Baxtter tiene la responsabilidad de capacitar a su personal y erradicar completamente la incitación al discurso de odio, a la discriminación y al antisemitismo.

El video que se viralizó durante las últimas horas data del miércoles 10 de septiembre, aunque recién se conoció luego de que el usuario de X Dani Lerer lo compartiera en su cuenta. “Hoy quemamos judíos”, se escucha cantar a los adolescentes a bordo del micro con doble piso.

ABERRANTE ANTISEMITISMO EN ARGENTINA



Alumnos de la escuela "Humanos" durante su viaje de egresados cantando "Hoy quemamos judíos". El coordinador de la empresa Baxter se suma a los mismos. El hecho fue el 10/9



Dato de color, la escuela dice ser "Embajadora Mundial de la paz"

Qué dijo el presidente de la DAIA

Berenstein señaló que la entidad ya estaba al tanto de la filmación, pero decidió no difundirla en redes sociales porque “viralizarlo es una forma de seguir amplificando el antisemitismo”.

“Al antisemitismo hay que trabajarlo y lucharlo desde lo jurídico y desde la educación. Tristemente, cuando una institución educativa o un grupo de niños no logra tomar este tema y entender que hay que luchar y poner sobre la mesa la lucha contra el antisemitismo, pasan estas cosas”, planteó.

Además, precisó que la DAIA presentó una denuncia judicial para que se investigue el episodio. “La discriminación es un delito, no hay que minimizarla”, remarcó.

Por último, el dirigente subrayó que “el antisemitismo no se hereda, se aprende”. Y concluyó: “Si en la casa los padres incitan al odio y a la agresión, los chicos lamentablemente lo absorben. Ahí es donde hay que trabajar con más fuerza”.

“El video cruzó fronteras enseguida”

Ariel Gelblung, director del centro Simón Wiesenthal para América Latina, habla de distintos niveles de análisis posibles sobre la situación. “Por más que pongamos el peso de los actos en los alumnos, el coordinador y la empresa a cargo, el punto más grave es, en verdad, el trasfondo que traen estos chicos para que, en la primera semana de su vida que están fuera de sus casas, saquen estas cosas. Estos prejuicios antisemitas los traen de sus casas, y saltan a la luz en momentos de exceso y cuando no hay gente calificada a cargo”, afirma.

Gelblung se hizo eco del video el domingo pasado durante el día y ya para la noche tenía mensajes provenientes del extranjero. “El video cruzó fronteras enseguida, trasciende en todos lados. La gente de comunicación de nuestra sede central, en Los Ángeles, me habló ayer para preguntarme. La noticia ya se publicó en distintas páginas internacionales”, detalla, y suma: “Por más que en general la Argentina sea un país que tiene buenas leyes para combatir el antisemitismo, para el mundo seguimos siendo el país que albergó a criminales nazis. A esto se suman los atentados, el memorándum y la muerte de Nisman”.