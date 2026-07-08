Caos de tránsito en la previa del fin de semana largo: choques, demoras y congestión

A pocas horas del inicio del fin de semana largo, el tránsito presentó importantes complicaciones en las principales arterias y autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El intenso flujo de automovilistas, en el inicio del fin de semana largo, y algunos accidentes reportados en distintos puntos provocaron demoras y congestión tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires.

El movimiento se incrementó en la antesala del descanso extendido, que combina el Día de la Independencia, este 9 de julio, con el feriado con fines turísticos del 10 de julio.

La opción de "tránsito en vivo" de Google Maps indicaba al caer la noche una fuerte congestión en acceso norte, Panamericana, avenida Lugones y Libertador (dirección PBA)

Según reportó Autopistas del Sol a horas de la tarde, el Acceso Norte registraba demoras en sentido hacia la zona norte por un vehículo detenido con desperfectos mecánicos a la altura de Pelliza. Además, la avenida General Paz presentaba congestión en ambos sentidos.

Hacia la noche, la misma concesionaria informó una colisión en el kilómetro 23 del Acceso Norte, en sentido al norte, a la altura de San Isidro. El siniestro involucró a cuatro vehículos, dejó una persona herida y obligó a reducir la circulación por la obstrucción del carril lento y la banquina, lo que generó nuevas demoras.

En tanto, Autopistas del Oeste reportó un vehículo con desperfectos mecánicos en el kilómetro 16,29, a la altura de Ramos Mejía, en sentido hacia Luján. El incidente redujo el carril izquierdo y provocó complicaciones.

Tránsito intenso Archivo

Por su parte, Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) informó a las 18.21 un tránsito intenso con demoras sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, entre Quilmes y Bernal, en sentido hacia la capital bonaerense, mientras que la circulación hacia la Ciudad de Buenos Aires se mantenía sin inconvenientes.

Ante la consulta de LA NACION frente al intenso tránsito, fuentes de la municipalidad descartaron accidentes en esa zona e indicaron que podía deberse al inicio del fin de semana largo.

También, en la Avenida Libertador mano al Norte se registró un tránsito intenso e inusual, según registraron usuarios en redes sociales.