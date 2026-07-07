Qué pasó el 9 de julio de 1816: el Día de la Independencia para niños

El 9 de julio se celebra una de las fechas más importantes de la historia Argentina. Se trata del Día de la Independencia, una jornada que recuerda cuando el el Congreso de Tucumán proclamó la autonomía de las Provincias Unidas del Río de la Plata y la ruptura oficial con la corona española. Actualmente, la fecha es un feriado nacional que sirve como una oportunidad para que los más chicos conozcan cómo se desarrolló este acontecimiento histórico.

La declaración de la independencia, el 9 de julio de 1816, según una acuarela de Antonio González Moreno (1941) (Imagen: Colección Museo Histórico Nacional)

¿Qué sucedió el 9 de julio de 1816?

El 9 de julio de 1816 se firmó la Declaración de la Independencia, un documento esencial para la historia nacional. Fue en el Congreso de Tucumán, cuando se llevó a cabo una asamblea convocada por el Directorio, la institución que ejercía el control de los territorios rebeldes del antiguo Virreinato del Río de la Plata.

Para comprender la importancia de este suceso, es importante conocer los antecedentes del territorio nacional. En 1814, el rey Fernando VII había recuperado su poder en España luego de las invasiones napoleónicas. Su intención era recuperar los territorios del continente americano. Asimismo, los ejércitos realistas continuaban combatiendo en distintas regiones, por lo que las Provincias Unidas decidieron reunirse para definir un camino común frente a esa situación.

El 24 de marzo de 1816, comenzaron las sesiones del Congreso, en San Miguel de Tucumán. Los representantes de distintas provincias se reunieron para debatir el futuro de los territorios que buscaban consolidar su autonomía.

EL CAMINO DE LA INDEPENDENCIA

Meses más tarde, se llevó a cabo la firma de la declaración, en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, un edificio que actualmente se conoce como la Casa Histórica de Tucumán. Durante las reuniones, los diputados analizaron la necesidad de formar una nueva nación independiente. El objetivo era romper los vínculos políticos con la monarquía española y establecer un gobierno capaz de actuar según sus propios intereses y deberes cívicos.

¿Quiénes firmaron el Acta de Independencia?

El Acta de Independencia fue firmada por 29 diputados reunidos en el Congreso de Tucumán. Cada uno representaba a una parte de la población de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La sesión fue presidida por Francisco Narciso de Laprida, diputado por San Juan. Mariano Boedo, representante de Salta, ocupó la vicepresidencia, mientras que José Mariano Serrano y Juan José Paso actuaron como secretarios.

El clásico desfile militar por el 9 de Julio reune a grandes y chicos con los colores argentinos fabian-marelli-11419

Las provincias y territorios que enviaron representantes al Congreso fueron:

Buenos Aires

Catamarca

Córdoba

Chichas (actual Bolivia)

Charcas (actual Bolivia)

La Rioja

Jujuy

Mendoza

Mizque (actual Bolivia)

Salta

San Juan

San Luis

Santiago del Estero

Tucumán

Entre los diputados que suscribieron el Acta de Independencia se encontraban: