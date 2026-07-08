Una mujer de 54 años murió tras chocar en la ruta 88 contra una camioneta que llevaba un caballo

Una mujer de 54 años falleció este martes por la mañana luego de chocar contra una camioneta que cargaba un remolque de caballos en el kilómetro 17 de la ruta 88, cerca de la entrada a la ciudad de Mar del Plata.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 horas en el camino que une Mar del Plata con Batán, una zona de circulación intensa. El personal del Cuartel de Bomberos local se dirigió al lugar tras recibir un aviso sobre la presencia de una persona atrapada en la estructura de un vehículo.

Al llegar a la escena, los especialistas comprobaron que la conductora de un Renault Clío se encontraba encerrada adentro del habitáculo por la deformación que causó la fuerza del impacto, según informó el medio La Capital de Mar del Plata.

Tras ello los bomberos empezaron inmediatamente las maniobras necesarias para la extracción de la mujer, mientras que los médicos de una ambulancia del SAME asistieron a los demás involucrados.

Poco tiempo después, el personal de emergencias comprobó el fallecimiento de la mujer que manejaba el automóvil de menor tamaño, a quien identificaron como Laura Salvatori, una vecina que residía en Mar del Plata y tenía 54 años, de acuerdo con la fiscalía.

Por su parte, el conductor de la camioneta (una F-100), Héctor Gómez, de 52 años, resultó herido. El hombre manejaba su vehículo y transportaba un caballo dentro de un tráiler; se encontraba lúcido al momento de recibir la primera atención médica.

El Renault Clio que manejaba la mujer marplatense sufrió importantes deformaciones tras el impacto

La causa judicial quedó a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, integrante de la fiscalía de Delitos Culposos, quien busca determinar los motivos exactos que originaron el siniestro. De momento, se desconoce el estado del caballo que viajaba en el tráiler de carga.

Los primeros peritajes realizados por los especialistas en la ruta detectaron huellas y marcas que indican que el Renault Clío hizo una acción imprevista, saliéndose del carril contrario hacia el que ocupaba la F-100.

El procedimiento generó demoras en el tránsito durante gran parte de este martes debido a las tareas de preservación de la escena que hicieron los agentes de la Policía Científica y el personal de la morguera.

Un accidente en Mar del Plata

Un colectivo de la línea 532 perdió el control el pasado lunes 22 de junio por la tarde frente a la rambla de Mar del Plata, cuando se subió a la vereda en la zona de las paradas y atropelló a peatones. El hecho ocurrió en el Boulevard Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín, y dejó como saldo una mujer muerta y seis personas heridas.

El incidente sucedió en el lugar de alta circulación

La Fiscalía de Delitos Culposos quedó a cargo de la investigación y dispuso que el chofer sea puesto a disposición de la Justicia, además de ordenar un test de alcoholemia.

La hipótesis principal se orientó a un desperfecto mecánico del ómnibus, que según testigos entró a alta velocidad a la dársena exclusiva de pasajeros.