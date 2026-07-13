Capuchas de protección e hidratación: así fue el rescate y liberación de las 43 vicuñas que vivían en un criadero en Jujuy

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy difundió un operativo de rescate de 43 vicuñas y su posterior traslado a la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) ubicada en la localidad de Abra Pampa.

Rescataron a 43 vicuñas y las trasladaron al INTA Abra Pampa

“En un megaoperativo interinstitucional se cerró un criadero de vicuñas. El criadero funcionaba desde la década de 1990; 43 vicuñas fueron rescatadas y trasladadas con éxito. Un logro posible gracias a las comunidades, vecinos y organismos que trabajaron de manera conjunta. Hoy, el trabajo en equipo da paso a un nuevo comienzo”, se observa en el video publicado por la cartera jujeña en sus redes sociales.

Allí se puede ver que el personal médico y veterinario realiza controles sanitarios, se colocan vacunas y se suministran medicamentos a las vicuñas rescatadas en el nuevo predio.

Este operativo forma parte de la política de rescate para la protección de la fauna autóctona de la provincia de Jujuy, por el que se logró el cierre definitivo de un criadero ilegal de vicuñas que funcionaba en la región desde la década de 1990.

Durante el procedimiento, las fuerzas provinciales y los organismos ambientales lograron el secuestro y rescate de 43 ejemplares que permanecían en cautiverio.

Rescataron 42 vicuñas en Jujuy

El procedimiento constató el desmantelamiento de las instalaciones clandestinas. Con el uso de maquinaria pesada y el trabajo coordinado de operarios, se procedió a derribar los postes, alambrados y redes de mediasombra que confinaban a los animales. Tras asegurar el perímetro, personal especializado asistió a los ejemplares mediante tareas de hidratación y manejo biológico para garantizar su bienestar general.

El éxito del dispositivo logístico y de preservación fue posible gracias al trabajo articulado entre las comunidades locales, los vecinos y los diversos organismos públicos que actuaron en territorio. Durante las tareas de carga, los especialistas implementaron protocolos de reducción de estrés en los animales, incluyendo la colocación de capuchas de protección y sistemas de identificación y control sanitario individual.

La totalidad de las vicuñas fueron trasladadas con vida en vehículos acondicionados hacia su nuevo destino en las instalaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)- Miraflores, ubicadas en la localidad de Abra Pampa. En su nuevo hogar, el plantel de fauna nativa recibirá los cuidados médicos veterinarios correspondientes, vacunación y la protección necesaria para su desarrollo en un entorno adecuado.

Los ejemplares recibieron vacunas en su nuevo destino

¿Qué se entiende por maltrato a animales?

La ley 14.346 protege a los animales del maltrato y la crueldad de las personas. Estos actos son delitos y pueden ser denunciados. En líneas generales incluyen las siguientes faltas:

No alimentarlos bien.

Estimularlos con instrumentos que les causan dolor, como el látigo.

Hacerlos trabajar muchas horas sin descanso.

Hacerlos trabajar cuando no están en buen estado físico.

Estimularlos con drogas sin fines terapéuticos.

Usarlos para llevar vehículos muy pesados.