“Cara Ozempic”: por qué algunos pacientes no están a gusto con su imagen tras perder 30 kilos en poco tiempo

BARCELONA.– Nuria Romero Linde recuerda su vida desde los 15 años como una sucesión de dietas. “Perdía kilos con mucho esfuerzo y luego los recuperaba como si nada. Hasta que enviudé joven y, con las niñas aún pequeñas, y me fui definitivamente de peso”, cuenta esta abogada de Granada de 50 años. Hace 16 meses, pesaba 105 kilos con una altura de 1,65 metros. “Me planté y dije: ‘Es el momento para cuidarte de verdad de una vez. O lo hacés ahora o ya será tarde”, añade.

El tratamiento con Mounjaro (tirzepatida) que sigue desde entonces, la dieta e ir aumentando la actividad física lograron que Nuria pese hoy 30 kilos menos. Pero a medida que adelgazaba, surgió un contratiempo imprevisto. “Me veía fatal de cara. La tenía como caída, hecha un pellejo, así que busqué ayuda porque no quería volver a sentirme mal conmigo misma”, rememora.

El avance de los nuevos tratamientos utilizados frente la obesidad –Mounjaro, Wegovy, Ozempic– hizo crecer el número de personas que se topan con la paradoja de que, a pesar de alcanzar el objetivo de perder peso, no se sienten bien en cómo esto se traduce en su rostro, que notan más envejecido y con la piel flácida. “Es un perfil que conocíamos de pacientes que se habían sometido a intervenciones de cirugía bariátrica. Ahora su número se multiplicó con los nuevos fármacos y el número creciente de personas que experimentan pérdidas de peso de 30 kilos o más en plazos de tiempo relativamente cortos”, explica Mar Serrano Falcón, especialista en medicina estética y que trató a Nuria.

La “cara Ozempic”, como es conocida por los profesionales, fue uno de los temas recurrentes en el congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), celebrado recientemente en Málaga. Serrano Falcón presentó en este encuentro un trabajo titulado Importancia de los cambios morfológicos faciales tras la pérdida de peso, en el que destaca que el notable descenso de peso “provoca una pérdida acelerada de volumen en el rostro, un fenómeno conocido como Ozempic face, que se refiere a la pérdida de los paquetes grasos, aspecto de cara vacía, flacidez y deshidratación”.

Esta especialista defiende que “la imagen tiene un poder terapéutico. Verte bien te anima a seguir cuidándote, a mantener un peso saludable... Si el paciente viene y te dice ‘Tengo la cara caída, vacía, descolgada...’, es una señal de alarma. Son personas que lograron un avance importante en su salud y también en su autoestima, casi siempre tras muchos años de intentos fallidos. Sentirse bien con ellos mismos es la mejor forma de mantener esos resultados”, añade.

Juan Antonio López Pitalúa, presidente de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), defiende que no hay que tener prisa a la hora de perder peso. “Estas situaciones son menos probables con descensos graduales. Es mejor programar la pérdida a un ritmo moderado, a razón de tres o cuatro kilos al mes, que perder ocho para ir más rápido. El organismo, pero también la imagen que percibe el paciente de sí mismo, tiene así más tiempo de adaptarse a la nueva situación y se reduce a la vez el riesgo del efecto rebote, la recuperación del peso perdido”, explica.

“Yo, de cuerpo, me veía mucho mejor. Bajé de la talla 52 a la 38, pero tenía como cara de enfermo, apagada. Y la gente me decía por la calle: ‘¿Estás bien?’”. No era el tipo de pregunta que esperaba Antonio Valiente Rivas, peluquero de 35 años en Churriana de la Vega (Granada), tras perder más de 30 kilos de los 105 que llegó a pesar midiendo 1,75 metros. “Al final, te preguntás si valió la pena, porque el aspecto de la piel es muy importante para sentirte bien. Mi abuelo decía que si una piel brilla es que tiene lustre, está bien cuidada, y tenía razón”, resalta.

Andrea Ciudin, coordinadora de la Unidad de Tratamiento Integral de la Obesidad del Hospital Vall d’Hebron (Barcelona), conoce bien el problema. “No es algo que nos tengan que decir los pacientes, lo ves cuando entran en la consulta. Pero no les ocurre a todos de la misma forma ni lo viven de la misma manera”, indica.

Según esta especialista, hay dos razones que explican el fenómeno, una relacionada con la anatomía del rostro y otra con el papel del colágeno: “En la mandíbula, bajo las mejillas, tenemos una acumulación de grasa que se llama la bola de Bichat. Es la que da esa forma un poco redondeada que se asocia a tener buen aspecto. En algunos pacientes, esta grasa se pierde muy rápido. Además, los procesos fisiológicos que se producen al adelgazar alteran el colágeno, que es la proteína que da elasticidad y una apariencia saludable a la piel. Si se juntan las dos cosas, el resultado es que algunas personas se ven con la cara chupada, la piel caída y peor aspecto en el rostro que antes de empezar el tratamiento”.

Influencia de la pérdida masiva de peso en la percepción de la edad faciales es el título de una investigación realizada en Brasil que aporta algunas evidencias al problema. Siete cirujanos plásticos analizaron el rostro de 65 pacientes con fotografías tomadas con un año de diferencia antes y después de haberse sometido a una intervención de cirugía bariátrica. Los resultados muestran que la edad media que los especialistas otorgaban a los pacientes había pasado de 40,8 años a 43,7. Es decir, casi tres años más a pesar de que habían transcurrido un máximo de 12 meses. Si se tiene en cuenta que este dato es una media y que el impacto difiere entre personas, la conclusión es que los cambios en algunas habían sido notable.

Para Ciudin, este no es asunto menor. “Como médicos, es importante que tengamos en cuenta los objetivos de los pacientes. Si los escuchás, descubrís que quieren mejorar su salud y su calidad de vida. El peso y los resultados de los análisis son una parte muy relevante de ello, pero también lo es que se vean y sientan bien. Una mala imagen de sí mismos es un punto negativo en el manejo de la obesidad”, sostiene.

Tratamientos privados

Uno de los tratamientos más frecuentes que pueden recibir estos pacientes es la aplicación de rellenos con ácido hialurónico o de grasa del propio paciente obtenida de otras partes del cuerpo. “Como estimuladores del colágeno, se utiliza el ácido poliláctico o la hidroxipatita de calcio. Y los dispositivos tecnológicos de radiofrecuencia y ultrasonidos ganaron fuerza para ayudar a estos pacientes”, cuenta Serrano Falcón. López Pitalúa destaca como ventaja de estas intervenciones que, salvo la transposición de grasa, “son mínimamente invasivos y obtienen buenos resultados con un muy buen perfil de seguridad”.

Estos tratamientos se ofrecen en el sistema de salud privado, algo que en buena parte se explica porque prácticamente no existe evidencia científica publicada sobre los beneficios que aportan a largo plazo, lo que dificulta su introducción en el público. En España, este solo cubre algunas intervenciones de cirugía posbariátrica, como la abdominoplastía, intervención que elimina el exceso de piel y partes de grasa en el abdomen de pacientes con grandes pérdidas de peso.

“Yo estoy gastando 400 euros al mes. Imagino que mucha gente no puede, pero en mi caso y ahora mismo, considero que es el dinero mejor gastado”, afirma Nuria Romero. Por su parte, Antonio Valiente bromea con otra paradoja con la que se encontró tras recurrir a estos tratamientos: ”La gente me dice que estoy más guapo, que se me ve mejor. Me pregunta si aumenté un poquito de peso”.

