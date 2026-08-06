Carl Jung, psicólogo: “El fanatismo es una sobrecompensación de la duda”

El 26 de julio de 1875 nacía Carl Gustav Jung, una de las figuras más influyentes de la psicología y el pensamiento moderno. La jornada recuerda a este médico, psiquiatra y psicoterapeuta suizo, quien se consolidó como uno de los máximos impulsores de esta disciplina en el ámbito analítico, los estudios de la mente y la creación de conceptos esenciales, que continúan siendo materia de estudio en la actualidad.

La vida de Carl Jung

Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kesswil, Suiza. Hijo de Paul Achilles Jung, pastor de la Iglesia Reformada Suiza, y de Emilie Preiswerk, experimentó una infancia con una clara influencia religiosa. Las prácticas de su padre lo acercaron con la reflexión intelectual y el interés por los fenómenos espirituales. Se mudó a Basilea, donde expandió sus conocimientos acerca de la filosofía, historia y las ciencias naturales. Se formó en medicina en la Universidad de Basilea, para luego especializarse en psiquiatría, disciplina que comenzaba a desarrollarse como campo científico moderno.

Carl Jung participó de investigaciones sobre asociaciones verbales, los procesos inconscientes y la interpretación de los símbolos. Bettmann - Bettmann

Tras graduarse, trabajó en el Hospital Psiquiátrico Burghölzli de Zúrich bajo la dirección del reconocido psiquiatra Eugen Bleuler. Participó de investigaciones sobre asociaciones verbales, los procesos inconscientes y la interpretación de los símbolos.

Conoció a Sigmund Freud, con quien formó una estrecha amistad y compartió conocimientos y curiosidades acerca de la mente, pero con claras diferencias teóricas que los llevó a distanciarse. Fue en este momento en el que Jung profundizó en sus ideas que dieron origen a la psicología analítica. Algunas de las premisas presentaban al inconsciente colectivo, en el cual se ubicaban los arquetipos. Estos eran definidos como modelos universales presentes en mitos, sueños, religiones y manifestaciones culturales de distintas épocas. Formuló conceptos como la sombra, el ánima, el ánimus y el sí-mismo, elementos fundamentales de su teoría psicológica.

Carl Jung era amigo de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis (Foto: Redes Sociales)

A lo largo de su carrera publicó una extensa cantidad de libros y ensayos entre los que destacan Tipos psicológicos, Símbolos de transformación, Psicología y religión, Aion, El hombre y sus símbolos y Recuerdos, sueños, pensamientos.

Carl Gustav Jung falleció el 6 de junio de 1961 en Küsnacht, Suiza. Sus ideas y trabajos continúan siendo una fuente de inspiración y de estudio en la actualidad. Algunos de sus conceptos sirven como una herramienta para comprender la mente humana y el papel de los símbolos en la experiencia individual y colectiva.

Las frases más importantes de Carl Jung