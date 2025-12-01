Casi la mitad de los diagnósticos de VIH en el país todavía se hacen en forma tardía

MAR DEL PLATA.— En un día de lluvia y frío que nadie espera para diciembre, al unísono con la apertura de la temporada veraniega y del Día Internacional de Respuesta frente al VIH Sida, la principal ciudad balnearia de nuestro país cuenta desde hoy con un Centro de Comunitario de Salud Sexual ubicado muy cerca de la Plaza Colón. Es una iniciativa de AIDS Healthcare Foundation (AHF), una de las ong más importantes del mundo en prevención y atención del VIH-Sida, con presencia en 49 países -entre ellos, el nuestro- que ya posee centros similares en Caba y Rosario, con atención abierta a toda la comunidad.

Allí será posible realizarse en forma totalmente gratuita y anónima la prueba de detección del VIH y recibir el resultado a los 15 minutos. Dada la enorme afluencia de visitantes que recibe la principal ciudad turística argentina se espera un acceso masivo a esta instancia imprescindible para avanzar en la prevención y el tratamiento temprano del VIH y de otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), una cuestión a todas luces urgente si se tienen en cuenta los datos nada alentadores del último Boletín Epidemiológico, que tiene cifras del año pasado porque sobre el ejercicio en curso aún nada se ha comunicado.

Esta imagen coloreada de microscopio electrónico proporcionada por los Institutos Nacionales de Salud muestra una célula T humana, en azul, atacada por virus VIH, en amarillo, que causa el sida Seth Pincus, Elizabeth Fischer, Austin Athman - National Institute of Allergy and Infectious Diseases/NIH

En ese Boletín se revela que el 45% de los diagnósticos de VIH en el país se realizan en forma tardía y el 29% de estos cuando la infección ya está avanzada. La expansión de la epidemia, además, ya no se da en únicamente entre personas jóvenes: casi el 63% de esos nuevos diagnósticos son en mayores de 65 años. Los casos avanzados ocurren cuando los CD4 (un tipo de glóbulo blanco) están por debajo de 200 células/mm³ y eso aumenta la vulnerabilidad extrema frente a infecciones por virus, bacterias u hongos que no afectan a las personas con sistemas inmunes no deteriorados.

“Elegimos Mar del Plata porque aquí veranea una importante cantidad de gente, pero también porque venimos trabajando con la intendencia y cuando ingresamos a trabajar en un lugar lo hacemos en forma conjunta con el sistema de salud local -comenta Miguel Pedrola, director científico de AHF para América Latina y el Caribe-. Nuestra ong gerencia un centro de atención primaria municipal, paga el lugar y al personal especializado, pero la ruta del manejo de los pacientes está bajo las áreas municipales, así como también la provisión de medicamentos. Queremos mostrar que con los recursos que existen en cada lugar se puede trabajar perfectamente. Cambiamos el paradigma, no nos enfocamos en el servicio sino en los pacientes”.

Dado que la discriminación y el estigma son barreras que todavía hoy distancian a las personas del acceso a diagnóstico y tratamiento oportunos, el anonimato es otro aspecto crucial del abordaje de AHF, y la atención inmediata con la provisión de medicamentos en el caso de que la persona sea reactiva a la prueba de detección. Ambas instancias se realizan en el mismo Centro Comunitario, donde también es posible acceder a una extracción de sangre para detectar otras ITS, por ejemplo, hepatitis C y sífilis, que ha aumentado un 40% en nuestro país en los últimos 3 años, con el mayor número de casos desde que existen registros. Los resultados de los análisis de sangre se obtienen varios días después, y si demandan tratamiento farmacológico se realiza en el Centro Comunitario, también gratuitamente.

“Faltan campañas de prevención y hubo un relajamiento de los cuidados, pareciera que no hay que cuidarse -afirma Natalia Haag, Directora Nacional de Prevención y Testeo de VIH-. Tanto el VIH como las ITS perdieron agenda y ahora vemos por ejemplo que hubo una reaparición de la sífilis, algo que creíamos que pertenecía al pasado. Es necesario utilizar preservativo en las relaciones sexuales y acceder a pruebas de detección para iniciar tratamiento temprano. Además, existe la idea equivocada de que las ITS son una amenaza para los jóvenes y las personas mayores no tienen en su cabeza la idea de riesgo, pero es un error”.

Haag añade que en la Argentina preocupan especialmente los diagnósticos tardíos, que son mayores que en el resto de América Latina, donde oscilan entre el 20 y el 40%, en tanto aquí ascienden al 45. “Tenemos unos 6500 nuevos casos cada año y unas 1.500 muertes por sida, totalmente evitables -enfatiza-. Si las personas llegan en forma temprana hay tratamientos antirretrovirales y buena calidad de vida y se logra que el virus sea Indetectable=Intrasmisible ´I=I´, es decir, no se transmite por vía sexual.” América Latina y el Caribe en general se presentan rezagadas, si se tiene en cuenta que en el mundo las nuevas transmisiones de VIH disminuyeron un 40% desde 2010, en tanto en nuestra región esa baja fue solo del 9 por ciento.

En este sentido, nuestro continente se posiciona lejos de uno de los objetivos de ONUSIDA para 2030, que prevé la reducción de nuevas infecciones y muertes por VIH en un 90% a partir de 2010 y mantener una disminución del 5% anual después de 2030.

Actores locales

En el nuevo Centro Comunitario, ubicado en Corrientes 2366, entregarán preservativos y geles lubricantes gratis. “Estamos abiertos de lunes a viernes de 12 a 20, cuando el hospital está cerrado -enfatiza Miguel Pedrola-. Se necesitan espacios seguros, sin prejuicios, a cargo de profesionales especializados y donde se garantice el acceso a métodos de prevención en primera instancia, pero también al diagnóstico y al tratamiento. No nos interesa el DNI de alguien, sino la persona”.

Una de las estrategias de AHF para profundizar su tarea es establecer alianzas con entidades locales en las ciudades donde instalan sus Centros Comunitarios. “Las organizaciones de base, activistas, personas que viven con VIH y personal de salud sostienen la respuesta al VIH incluso en medio de crisis políticas, económicas y sociales”, añade el director científico de la ong.

En este caso, esa alianza para juntar esfuerzos fue celebrada con +D (Más Democracia, Más Derechos, Más Diversidad. “Somos la organización de diversidad en Mar del Plata que articula con AHF -afirma Pablo Cortez Tornello, presidente de +D-. Tenemos un convenio de colaboración. AHF Nos provee de materiales para campañas de divulgación sobre la prevención de ITS, que es una de nuestras tareas habituales, y también nos entrega insumos, como por ejemplo preservativos. Por otro lado, AHF nos brinda cursos de capacitación periódicos que siguen protocolos especiales para que podamos realizar testeos rápidos de VIH y ofrecerlos a la comunidad de nuestra ciudad.”

Por su parte, Jorge Ovando, Secretario de Salud de +D, saludó con entusiasmo la apertura de este nuevo Centro Comunitario. “Es una iniciativa muy importante, sobre todo en este momento, cuando las campañas de concientización y prevención de la salud y los testeos no solo de HIV sino de otras ITS por parte del Estado están desarticuladas. Seguramente habrá más articulaciones y vinculación entre AHF y otros centros de salud de la ciudad para difundir los materiales de divulgación y conocimiento y abrir más posibilidades de hacerse los testeos”.