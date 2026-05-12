Perdió la audición durante seis años por usar hisopos y contó su experiencia

Una joven se volvió viral en redes sociales tras relatar cómo perdió la audición durante varios años luego de utilizar hisopos de algodón para limpiar sus oídos, una práctica que terminó generándole graves consecuencias.

La historia fue compartida a través de TikTok por la usuaria identificada como @skyevrx, quien contó el procedimiento médico al que se sometió para tratar la acumulación de cerumen y las secuelas en su capacidad auditiva.

En su testimonio, la joven explicó que el problema comenzó hace varios años cuando intentó limpiarse el oído con un hisopo, sin imaginar que esto le ocasionaría una lesión interna.

La joven relató su experiencia a través de un video en su canal de TikTok, @skyevrx

“Lo estuve limpiando en el baño con una de esas varitas de algodón doblada y perforé mi oído”, relató en el video, donde señaló que a partir de ese momento empezó su pérdida auditiva. Según su testimonio, esta condición se prolongó durante aproximadamente seis o siete años y afectó su capacidad de escuchar con normalidad en uno de sus oídos.

La situación se agravó cuando, tiempo después, repitió la misma práctica en el otro oído, lo que le generó mayor preocupación debido a que el sistema auditivo también influye en el equilibrio corporal.

La joven aseguró que su percepción del sonido se volvió extraña y distorsionada, lo que le generó sensación de vulnerabilidad y desconexión con su entorno. Posteriormente, fue sometida a un procedimiento de limpieza y extracción de cerumen, tras el cual experimentó una recuperación inmediata de la audición. “Puedo escuchar todo… incluso puedo oírme respirar”, expresó sorprendida.

La usuaria también manifestó que no era consciente del nivel de afectación que tenía hasta el momento en que recuperó su capacidad auditiva, describiendo la experiencia como impactante y abrumadora.

Utilizar hisopos para higienizar los oídos es una mala costumbre, según Tartaglione

De acuerdo a lo que el otorrinolaringólogo Jorge Tartaglione advirtió en una entrevista con LN+, “utilizar hisopos para higienizarte los oídos es una mala costumbre” y su uso puede provocar sordera, irritación e infecciones.

Ante estas advertencias, los especialistas reiteran que el oído no requiere limpieza interna con objetos, ya que cuenta con un sistema natural de autolimpieza. En ese sentido, recomiendan evitar el uso de hisopos y acudir a profesionales de la salud en caso de molestias, con el fin de prevenir daños auditivos que pueden llegar a ser permanentes.

Por Katherine Bravo Hernández