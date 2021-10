Caso Baldwin. “Acá hubo una mano negra”: la hipótesis de uno de los expertos que usó armas reales para ficción por primera vez en el país

“Acá hubo una mano negra. Es imposible que se trate de un hecho de negligencia”, dijo tajante sobre lo que le ocurrió al actor Alex Baldwin, Jorge “Noni” Avesani, excomisario, actor, productor, experto en efectos especiales y uno de los primeros en introducir armas reales en series y películas en la Argentina hace más de dos décadas.

En diálogo con LA NACIÓN, Avesani analizó el trágico accidente ocurrido ayer con la estrella de Hollywood, quien mató accidentalmente con una pistola a la directora de fotografía de la película western que rodaba en el estado de Nuevo México e hirió también al director del filme, Joel Souza.

El argentino recordó: “A este tipo de efectos especiales los conozco de cerca porque trabajé en Poliladron (la serie Argentina que protagonizaron en 1995 Laura Novoa y Adrián Suar), fui de los primeros que incursionó con armas reales. Antes eran de plástico, pero era una falta de respeto al público por eso empezamos a incursionar en el uso de armas reales, como ya se hacía en los Estados Unidos. Fue en Poliladron donde se usaron, por primera vez, las armas de la fábrica Bersa que tenemos acá en la Argentina”.

Luego explicó el detrás de escena del uso de armas de fuego reales para refrendar su mirada de que no se trató de un accidente. “Lo primero que se hace es obturar el cañón. ¿Qué significa esto? Achatarlo en la punta. Era algo que se pedía por ley para que se autorizara el uso de armas reales, por más que sean para una ficción”.

“El defecto que tiene ese tipo de procedimiento es que si le ponés una bala real, con el primer disparo se volaba esa obturación. Es decir, arrancaba ese pedazo de cañón y el siguiente proyectil salía, pero sin dirección porque se rompía el círculo de las estrías. Por eso digo que acá hubo una mano negra. Porque es imposible que se produja un accidente de este tipo”, detalló Avesani.

Según el experto, solo con este tipo de armas adaptadas se puede lograr el efecto de un disparo real. Luego explicó las otras precauciones que se toman al momento de filmar un disparo: “Además del caño obturado, se toman dos planos. Uno de la persona que dispara y otro del que recibe el disparo para quien se usa otro tipo de efecto especial que es ponerle un chaleco para proteger el cuerpo. Luego de le colocan estopines que se activan con electricidad y que producen la ruptura de la ropa y el ingreso de un proyectil. Nunca en un set de grabación o en exteriores se hace en una sola toma”.

“El arma es real, tiene la misma mecánica y funciona igual que un arma verdadera, pero contiene balas de salva. La diferencia entre esta y una bala real es que la de salva no contienen proyectil. Esto quiere decir que no sale eyectado nada cuando son detonadas por el percutor. Pero sí contiene pólvora e iniciador. Entonces, el sonido y la sensación para el que ejecuta el disparo es igual al de las balas reales”, explicó el excomisario que en la actualidad tiene una empresa que trabaja en la seguridad en los sets de filmaciones.

Avesani indicó que cualquier tipo de producción de cine o televisión que incluya arma de fuego reales debe contar con una supervisión y que siempre hay una persona responsable del manejo, carga y descarga de las armas. “Esa persona es la que carga todas las armas que se van a usar y es el que las recoge y guarda bajo llave cuando se termina de grabar”, dijo.

Ante la consulta de si lo que podría haber ocurrido ayer es que la persona a cargo hubiese colocado proyectiles reales en lugar de los de salva, el experto dijo: “ No, no, no. Hay una mano negra. Porque la bala de fogueo o de salva no produce eso. De esa arma salieron balas reales. Hay dos heridos, no uno. Ahí alguien puso munición de guerra. Antes de grabar se controla todo el armamento que se va a utilizar. Bajo ningún punto de vista se comienza a grabar si un director técnico no controla eso. Las armas se usan con muchísimo cuidado”.

Consultado sobre si pudo tratarse de una cuestión de negligencia, agregó: “No. Porque todo se graba en dos tomas. Todos los directores saben eso. Por un lado al que dispara y por el otro al que recibe el disparo. Son muy muy pocos los casos que se hacen en una sola toma. Para eso están las islas de edición”.

“Si se colocaron balas reales, fueron más de una. Porque la primera es la que rompe el obturador y las siguientes son las que salen pero sin dirección y terminan matando a la directora de arte e hiriendo al director”, agregó Avesani y remarcó: “El actor no se da cuenta de la diferencia al momento de disparar porque el retroceso, o la ‘patada’, que genera el arma es la misma en ambos casos porque la cantidad de pólvora es la misma. Pero no se apunta realmente al que se va a disparar. No está en frente la persona a la que se va a disparar, la persona actúa de que tiene al frente a una persona. Si el director lo quiere hacer en una toma es un pelotudo. Es algo que está prohibido y casi ninguno lo hace ”.

