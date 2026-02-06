Caso Bastián: qué se sabe del estado de salud y cómo avanza la investigación

Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió “múltiples fracturas de cráneo” y fue operado siete veces tras un choque frontal entre una camioneta y un UTV en la zona de La Frontera, en Pinamar, despertó el martes por la noche del coma, según confirmaron sus familiares en redes sociales.

Horas atrás, Macarena Collantes, su madre, había señalado en LN+ que el último parte médico era “bastante esperanzador”.

En sus redes sociales, Collantes emitió un comunicado en el que aseguró que su hijo reconoció a todos los que estaban acompañándolo. “Gracias, Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo. Te amo, estamos muy orgullosos de vos. Nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”, expresó.

El último parte que había emitido el Ministerio de Salud bonaerense había brindado detalles de la séptima operación que se le realizó al menor: “Durante el procedimiento se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo”.

El mismo reporte dio cuenta de que el paciente llevaba más de diez días “estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico, con asistencia respiratoria mecánica e internación en la Unidad de Terapia Intensiva”.

Pericias toxicológicas

En línea con la investigación del caso, se realizaron pericias toxicológicas sobre las muestras de sangre extraídas a Manuel Molinari, Maximiliano Jerez y Naomi Azul Quiróz.

De acuerdo con información obtenida por LA NACION, Quiróz -la joven que manejaba el UTV donde se encontraba el menor de ocho años- presentaba una graduación alcohólica de 0,5 gramos por litro de sangre, mientras que Manuel Molinari -conducía la 4x4- tenía 0,2 g/l.

Qué se sabe del estado de salud de Bastián

De acuerdo a la información que indicaron en LN+, el menor fue derivado el jueves 15 de enero cerca de las 16.30 horas por vía aérea al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI). El niño ya fue operado siete veces.

El informe oficial indicó que el niño permanece internado en la unidad de cuidados intensivos y bajo estricta vigilancia médica a la espera de una evolución favorable.

Las imágenes del accidente

En exclusiva en LN+, se dieron a conocer las fotografías que forman parte del expediente de la causa del choque en Pinamar.

Así quedaron los vehículos involucrados en el choque de La Frontera

Cómo fue el accidente de Bastián en Pinamar

El incidente se produjo el lunes 12 de enero en un sector de alta circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano en Pinamar. Según información policial, un UTV tipo Can-Am que se desplazaba desde el interior del predio impactó de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco, en momentos en que se desarrollaba un operativo preventivo de seguridad en la zona.

Como consecuencia del impacto, Bastián fue hallado inconsciente y con un traumatismo de gravedad.

Tras el choque, una médica que se encontraba en el lugar le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de una ambulancia, que lo trasladó de urgencia al Hospital Dr. Pepe Olaechea, donde ingresó en estado crítico.

Cómo avanza la investigación

Los vehículos quedaron preservados para la realización de pericias, con el objetivo de determinar cómo se produjo el choque y si alguno circulaba fuera de las normas permitidas en ese sector.

El conductor de la camioneta, la conductora del UTV y el padre del menor quedaron imputados por lesiones culposas.

Cómo es la zona de La Frontera en Pinamar

Movimiento de vehículos en la zona de La Frontera, en Pinamar Marcelo Aguilar - LA NACION

“La circulación de vehículos en los médanos debería estar prohibida”. A partir de esa coincidencia, el especialista en seguridad vial, Gustavo Brambati, y el abogado penalista, Rodrigo Tripolone, analizaron la zona de La Frontera, en Pinamar.

“El área donde ocurrió el hecho es súper peligrosa: es una gran anarquía”, puntualizó Brambati. “Allí, en los médanos, pueden surgir situaciones inverosímiles y difíciles de resolver, agregó.

Gustavo Brambati y Rodrigo Tripolone

Desde la cosmovisión del especialista en seguridad, “en estos lugares donde hay libre albedrío los controles deben ser más rigurosos. Porque cuando un auto vuelca, los vehículos suelen caerse sobre los ocupantes“.

“La Frontera debería contar con las habilitaciones específicas para que este tipo de rodados, como son los UTV, puedan circular sin problemas”, remató Brambati.

Mamá de Bastián: “Nunca imaginé esto”

En exclusiva por LN+, Macarena Collantes, la madre de Bastián Jerez, habló por primera vez desde el accidente de su hijo en Pinamar y revivió el caso desde el minuto uno. “El último parte médico que nos dieron es bastante esperanzador”, manifestó.

Prohibieron el uso de 4x4 y vehículos UTV

La Justicia de Dolores dispuso la prohibición “siempre que implique un riesgo para la vida de terceros” de la circulación de camionetas 4x4 y vehículos UTV en La Frontera.

Esta medida cautelar contra el municipio de Pinamar fue presentada por el exdirector de la Agencia Nacional de Dirección Vial, Pablo Carignano. Nuevas acusaciones de Riglos

Luego de que el Ministerio de Transporte bonaerense determinara la inhabilitación para conducir de Manuel Molinari y Naomi Quiróz, los conductores implicados en el choque de Pinamar donde resultó gravemente herido Bastián Jeréz, Sebastián Riglos se refirió a esa resolución en diálogo con LN+.

Según el abogado del conductor de la camioneta Amarok, tanto él como su defendido se enteraron de la medida a través de los medios de comunicación.

El abogado Sebastian Riglos en dialogo con LN+

Habló el intendente de Pinamar

Luego de que un juez resolviera prohibir la circulación de vehículos 4x4 en La Frontera, el intendente de Pinamar Juan Ibarguren salió a responder públicamente y aseguró que el municipio ya realiza controles diarios para evitar maniobras peligrosas en esa zona, especialmente tras el choque que dejó a Bastián Jerez, un niño de 8 años, en estado crítico.

En diálogo con LN+, el jefe comunal remarcó que desde el gobierno local no se discute la necesidad de frenar picadas ni conductas riesgosas, pero cuestionó que se avance con una prohibición total. “No se puede prohibir todo por culpa de unos inconscientes. Lo que hay que hacer es controlar”, sostuvo.

La Provincia confirmó la inhabilitación de los dos conductores del caso Bastián

El Ministerio de Transporte de la provincia confirmó la inhabilitación para conducir de los conductores del caso Bastián, luego de que se confirmara la presencia de alcohol en la sangre mientras ocurrió el accidente.

Según detallaron desde la cartera bonaerense que comanda el cargo de Martín Marinucci, la medida dispuesta el 20 de enero por maniobras imprudentes en La Frontera, fue adoptada luego de que la Justicia remitiera las actuaciones administrativas correspondientes.

Como informó LA NACION, los valores positivos adquieren relevancia en el marco del régimen de alcohol cero al volante vigente en la provincia de Buenos Aires desde enero de 2023.

Riglos: “Nos generó dudas”

En comunicación con LN+, Sebastián Riglos, el abogado de Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok, se refirió a los exámenes toxicológicos de los involucrados en el choque.

“Tanto en la conductora de la UTV como en mi cliente, la incidencia de alcohol en sangre, clínica y médicamente, no afecta las facultades psicomotoras ni el juicio de conducción”, aseveró.

Sebastian Riglos en LN+

Luego, marcó una improlijidad en el procedimiento: “Nos llamó la atención que los frascos no eran probetas vírgenes, es decir, eran frascos reciclados de medicamentos. Entonces esto nos generó dudas respecto a la posibilidad o no de la contaminación en origen de esa sangre”.

“Por esto vamos a pedir un análisis complementario”, remató, “porque mi cliente me sigue jurando que no consumió alcohol”.

“Hay un descontrol: una anarquía”

Gustavo Brambati, subgerente del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi), visitó los estudios de LN+ para explayarse sobre la circulación de vehículos en zona de médanos.

Gustavo Brambati, subgerente del Cesvi

“Es una práctica totalmente peligrosa, porque se trata de una zona pública. Hay chicos y está prohibido: no puede valer todo”, sentenció.

Un neurólogo aseguró que el cuadro del niño “es muy difícil de revertir”

El neurólogo Alejandro Andersson visitó los estudios de LN+ para analizar la situación de Bastián Jerez, el niño de 8 años que se encuentra en estado delicado tras el choque entre una camioneta y un UTV en la zona de La Frontera, en Pinamar. “En cuanto a lo neurológico, el daño ocasionado en el accidente es muy difícil de revertir”, aseguró.

Alejandro Andersson, neurologo

“Desde el momento inicial del choque surgen varias cosas”, manifestó Andersson. “La fractura de cráneo y luego una contusión y hemorragia cerebral. A partir de allí, todas las conexiones neuronales, se vuelven muy difusas", agregó.