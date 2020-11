Tras el estreno de Carmel, la serie que reconstruye el caso del crimen de María Marta García Belsunce, John Hurtig -hermano de la víctima- se refirió a la producción de Netflix

John Hurtig habló del estreno de Carmel: ¿Quién mató a María Marta?, la miniserie de Netflix que se lanzó en los últimos días. En declaraciones a FM Congo, el hermano de la socióloga asesinada se mostró desilusionado por la imagen del fiscal Diego Molina Pico proyectada en la producción.

El 27 de octubre de 2002, García Belsunce fue asesinada a balazos en su casa del country Carmel, en Pilar. El crimen, la investigación y el seguimiento que los medios hicieron de una polémica causa judicial con más de una desprolijidad ahora son el objeto de una miniserie de Netflix. A través de cuatro capítulos de una hora, Carmel: ¿quién mató a María Marta? retrata todo lo ocurrido desde el día en que la socióloga apareció sin vida en el baño de su casa.

"No me gustó para nada, me pareció una vergüenza", manifestó Hurtig. "Me pareció que podrían haber dejado muchas cosas más claras. Que pongan al fiscal Molina Pico diciendo que había pegamento o que yo no encontré el pituto... es una vergüenza porque lo que dirime la verdad o la falsedad es el expediente, porque si no cada uno dice lo que quiere", manifestó el hermano de María Marta García Belsunce sobre la miniserie. "Hay un expediente y una pericia que hizo el propio Molina Pico. Lo que dirime es el expediente. Las pericias dicen que yo encontré el pituto".

Trailer de la serie documental Carmel: ¿quién mató a María Marta? - Fuente: Netflix 02:13

Consultado por el autor del homicidio, Hurtig consideró: "Para mí la mató Nicolás Pachelo. (Son) Las pruebas en el expediente, no lo que pienso yo, porque no tenía ni idea de quién era. ¿Cómo sabía que la habían matado a las seis y media de la mañana del lunes? Solo sabía él que la mató, porque todos pensábamos que había sido un accidente como dijeron los médicos".