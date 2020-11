Carmel: ¿Quién mató a María Marta?: sólido y preciso recorrido por el caso policial que conmovió al país Crédito: Prensa Netflix

Diego Batlle Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2020 • 19:33

Carmel: ¿Quién mató a María Marta? (Argentina/2020). Showrunner: Vanessa Ragone. Dirección: Alejandro Hartmann. Guion: Sofía Mora, Lucas Bucci, Tomás Sposato y Alejandro Hartmann. Fotografía: Lucio Bonelli. Música: Leo Sujatovich. Sonido: Martín Grignaschi. Edición: Lautaro Colace, Santiago Parysow, Alejandro Parysow y Ernesto Felder. Serie documental disponible en Netfix desde el jueves 5 de noviembre. Nuestra opinión: Muy buena.

"Éramos como Dinastía, no se hablaba de otra cosa en Argentina". La frase de Horacio García Belsunce (h) puede sonar exagerada, pero esta notable serie documental concebida por la productora Vanessa Ragone y dirigida por Alejandro Hartmann (Clon, AU3, Reset) se encarga de demostrar que es bastante apropiada a la hora de explicar el fenómeno mediático y social que generó: miles de horas de televisión (no solo en noticieros sino también en ciclos de periodistas políticos y en populares programas como los de Susana Giménez y Mirtha Legrand), varias semanas en la tapa de los diarios y una curiosidad (morbo) que invadió incluso a aquellos que no suelen seguir con demasiado interés los casos policiales.

Todo comenzó el 27 de octubre de 2002 en el distinguido country Carmel, en Pilar. Aquella tarde fue encontrada muerta la socióloga, comunicadora y filántropa María Marta García Belsunce. En principio, pareció tratarse de un accidente hogareño, pero la posterior aparición del denominado "pituto" en el pozo ciego y una autopsia determinaron que el motivo del fallecimiento fueron cinco disparos de un arma calibre 32. Aunque a esta altura ya todos deben saber cómo se sucedieron los hechos y los distintos juicios, lo cierto es que el caso sigue abierto y, casi dos décadas después, todavía quedan numerosos aspectos por desentrañar.

Trailer de la serie documental Carmel: ¿quién mató a María Marta? - Fuente: Netflix 02:13

Video

Las cuatro partes (y casi cuatro horas) de Carmel: ¿Quién mató a María Marta? sintonizan a la perfección con la moda de ese género como el de las true crime stories (en ese sentido, Netflix parece ser la plataforma ideal para un caso con tantas aristas, derivaciones y alcances) y ofrecen un excelente trabajo de investigación a cargo de Sofía Mora con múltiples revelaciones, un impecable uso del material de archivo de la época (en verdad de las diversas épocas) y minuciosos testimonios actuales de la mayoría de los implicados: Carlos Carrascosa ("el viudo negro", según la prensa sensacionalista), el implacable fiscal Diego Molina Pico, los hermanos y hemanastros de la víctima (Horacio García Belsunce, Irene y John Hurtig), el abogado defensor Diego Ferrari, periodistas que cubrieron el caso como Pablo Duggan, Rolando Barbano y Martín Sassone, numerosos peritos, vecinos y amigos. También hay especialistas que ofrecen un poco de contexto y análisis -como los escritores Guillermo Martínez o Claudia Piñeiro- para un caso que tuvo en el centro de la tormenta a una familia poderosa, a partir de un asesinato ocurrido en una casona de un exclusivo barrio cerrado y múltiples implicancias judiciales, económicas (se habló de una conexión familiar como testaferros locales del Cartel de Juárez) y hasta políticas.

Las recreaciones y ficcionalizaciones (terreno en el que suelen trastabillar numerosos documentales de este tipo) son contadas y cuidadas, porque el eje está puesto en contrastar los hechos del pasado con las versiones y opiniones del presente. Es que la distancia que da el paso del tiempo permite (re)considerar muchos elementos; por ejemplo, en su momento se hablaba con insistencia de la posibilidad de un "crimen pasional" cuando hoy sería definido claramente como un femicidio. Lo concreto es que el caso García Belsunce define como pocos las contradicciones y miserias de parte de la sociedad y las instituciones argentinas, y esta sólida, precisa y contundente serie no hace más que exponerlas en toda su dimensión.

Conforme a los criterios de Más información