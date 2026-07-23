Catamarca: cuatro mineros fueron rescatados luego de estar atrapados bajo la nieve durante tres días y a -27°C

Cuatro mineros que permanecían varados en la Puna catamarqueña fueron rescatados con vida luego de estar atrapados bajo la nieve durante tres días, en condiciones extremas. El hallazgo se produjo este miércoles, cuando los socorristas dieron con la camioneta en donde los hombres estuvieron guarecidos.

Según el equipo de rescate, los mineros sobrevivieron a temperaturas de hasta 27 grados bajo cero y ráfagas de viento blanco superiores a los 140 kilómetros por hora.

Uno de los mineros es socorrido por el equipo de rescate

“Estamos hablando prácticamente de un milagro de que los hayamos encontrado”, sostuvo el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina, informó el medio mendocino Los Andes. Sobre el estado de los trabajadores, el funcionario indicó que “están lúcidos. Obviamente tienen la repercusión de haber pasado condiciones extremas, pero lo importante es que están bien“.

Por estas horas, Catamarca afronta un temporal de nieve histórico con temperaturas extremas en la zona cordillerana, lo que paralizó la actividad en la zona de alta montaña. Un intenso operativo conjunto entre fuerzas de seguridad, organismos provinciales y empresas privadas permitió el rescate de otras 23 personas varadas en Antofagasta de la Sierra, incluyendo a turistas y trabajadores mineros.

En total, el operativo de rescate movilizó a unas 60 personas, cuyo despliegue incluyó cinco topadoras, diez camionetas y una ambulancia.

Tres Quebradas es un yacimiento de litio y complejo industrial ubicado en el salar homónimo en la provincia de Catamarca

En el caso de los trabajadores, los mismos desempeñan sus tareas en el campamento minero Tres Quebradas, ubicado a 4500 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de Fiambalá.

El secretario de la AOMA aseguró que el equipo de rescate trabajó con personal de la zona que conoce el terreno y la ubicación de posibles refugios para hallar a los cuatro hombres. Sobre el por qué de los mineros varados, Molina precisó que se habían quedado sin combustible.

Luego de más de dos días de intensa búsqueda, en la mañana de este miércoles los rescatistas hallaron una camioneta donde dos trabajadores se encontraban resguardados, en la zona del Salar del Hombre Muerto. Minutos después, localizaron a los otros dos, quienes, según precisaron, habían salido en búsqueda de señal para compartir su ubicación.

Por su parte, en declaraciones al medio local Inforama, el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, calificó la tormenta como un “hecho extraordinario”. La gravedad del cuadro obligó a frenar el avance de fuerzas de apoyo, como los Bomberos Voluntarios de Santa María, para dar prioridad exclusiva al despliegue de maquinaria pesada capaz de afrontar el terreno.

En esa dirección, el alcalde señaló que la situación de alerta se extiende además a la población local y a los productores ganaderos de los parajes Antofalla, Las Quinuas y La Aguadita, cuyos animales sufren la acumulación de nieve en el pelaje. En consonancia, las autoridades expresaron su preocupación por las heladas aún más intensas que se esperan una vez que cese la nevada, aunque destacaron que la reciente entrega de leña municipal permite a las familias rurales mantenerse resguardadas en sus puestos.

Finalmente, el Municipio reiteró el pedido de no circular bajo ninguna circunstancia por la Ruta Provincial 43 ni por los caminos comunales, los cuales se encuentran completamente intransitables.