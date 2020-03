Ceres: por el coronavirus, la ciudad quedó sitiada tras una fiesta

Un grupo de jóvenes participaron de una fiesta a la asistió un hombre que podría estar infectado con coronavirus Crédito: Gza. La Capital

16 de marzo de 2020 • 06:17

SANTA FE.- La ciudad de Ceres , departamento de San Cristóbal, 270 kilómetros al noroeste de esta capital, está desde anteanoche en estado de alerta máximo y virtualmente " sitiada " por fuerzas policiales luego de que se detectara que 17 jóvenes participaron de una fiesta a la que asistió un vecino de Selva, Santiago del Estero, próxima al límite con esta provincia. Este hombre está siendo evaluado porque, según relatos de sus familiares, mantuvo contacto íntimo con su novia, que regresó de España y quedó internada en Córdoba, con confirmación de coronavirus .

Las autoridades de Ceres, encabezadas por su intendente, Alejandra Dupouy, ordenaron la suspensión total de las actividades públicas y privadas para una población de 20.000 habitantes y se puso en cuarentena a las 17 personas por haber estado en contacto con la persona en estudio.

Las medidas implican una ampliación del protocolo de prevención por coronavirus y se mantendrán hasta que se confirmen los resultados de los análisis efectuados al joven de Selva, de 27 años, a quien se señala como responsable de todos estos inconvenientes.

No abrirán por tiempo indeterminado restaurantes, bares y otros lugares de asistencia masiva, y la policía estará facultada a terminar con cualquier reunión con mucha gente. Solo podrán atender al público los comercios relacionados con venta de alimentos y medicamentos. Y se pide a la población no circular en caso de no ser necesario.