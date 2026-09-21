Cerro abierto, descuentos y gastronomía: la apuesta del principal centro de esquí de la Patagonia para extender la temporada

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Con el Cerro Catedral abierto de manera excepcional hasta el 12 de octubre, el lanzamiento de la campaña Bariloche Week y una nueva edición del festival gastronómico Bariloche a la Carta (BALC), esta ciudad rionegrina busca impulsar el movimiento turístico y fortalecer las reservas para octubre y noviembre.

Con el objetivo de extender la temporada, Bariloche puso en marcha una estrategia orientada a incentivar los viajes durante la primavera mediante beneficios comerciales, promociones y eventos de gran convocatoria.

Entre las principales iniciativas se destaca Bariloche Week, una acción promocional que ofrece descuentos de entre el 20% y el 30%, además de beneficios bajo la modalidad 6x5 en alojamientos y diversos servicios turísticos.

Impulsada por el Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (Emprotur), Bariloche Week se desarrollará del 19 al 24 de septiembre y busca generar una ventana intensiva de ventas para estimular las reservas de octubre y noviembre, apuntalando la demanda durante la temporada primaveral. La propuesta incluye ofertas especiales en excursiones, alquiler de vehículos, gastronomía y comercios adheridos.

A esta iniciativa se suma la confirmación de la extensión operativa del Cerro Catedral hasta el 12 de octubre, posible gracias a la acumulación de nieve y al sistema de fabricación de nieve técnica implementado en el marco de la celebración de sus 90 años. Ese sistema permitió adelantar la apertura del centro de esquí al 7 de julio. Luego, las nevadas naturales registradas durante la temporada, e incluso algunas previstas para los próximos días, hicieron posible prolongar las actividades hasta octubre.

Sobre la combinación de estos atractivos, Lucio Bellora, director de BALC, destacó: “Todos los años la ciudad hace una apuesta muy fuerte en octubre con un evento promocional que convoca a mucha gente, como es Bariloche a la Carta. Este año se suma Bariloche Week, una plataforma de construcción colectiva muy fuerte, que coincide además con la buena temporada del Cerro Catedral por la cantidad de nieve que hay. La primavera arranca con todo”.

El principal atractivo de la agenda de octubre será la 13ª edición de Bariloche a la Carta, que se realizará del 5 al 12 de octubre. La propuesta incluirá un circuito gastronómico con cerca de 100 establecimientos adheridos, encuentros “pop up” entre cocineros locales e internacionales y la tradicional Feria BALC, que se desarrollará en el Centro Cívico entre el 9 y el 12 de octubre. En esta edición participarán más de 150 expositores y contará con Córdoba como provincia invitada.

Respecto de las perspectivas para ese período, Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb), señaló: “Creemos que tendremos un octubre muy similar al de 2025, con un buen nivel de movimiento durante el fin de semana largo del 12 de octubre, que coincide además con Bariloche a la Carta, un evento muy convocante, especialmente a nivel regional. También coincide con que el centro de esquí estará abierto hasta ese fin de semana, lo que permite sostener la actividad. De todos modos, sigue siendo temporada baja para el destino, al igual que noviembre y la primera quincena de diciembre”.

En ese contexto, Lago recordó que durante el fin de semana largo de octubre de 2025 se registraron picos de ocupación del 78% en los alojamientos céntricos, mientras que el promedio mensual rondó el 50%, valores que el sector privado espera repetir este año.

La coincidencia entre el cierre de la temporada de esquí en el Cerro Catedral, el fin de semana largo y la realización de BALC apunta a concentrar una fuerte convocatoria de visitantes regionales y nacionales en una misma ventana de tiempo.

“La estrategia apunta justamente a aprovechar esa combinación de atractivos para extender la temporada, sostener el movimiento turístico y generar nuevos motivos para viajar a la ciudad también durante octubre y noviembre”, señaló Eric Guzmán, presidente del Emprotur.

En paralelo a la agenda local, el destino refuerza sus acciones de promoción en mercados internacionales y prepara su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se realizará en Buenos Aires. Allí, además de promocionar la temporada de verano, Bariloche presentará su nueva campaña, “Volvés diferente”, con la que busca posicionarse como un destino centrado en las experiencias. “Queremos mostrar un Bariloche que no solo se visita: se vive. Un destino que moviliza, transforma y ofrece experiencias capaces de hacer que cada visitante regrese distinto de como llegó. Ese es el Bariloche que queremos transmitir y el que vamos a llevar a la FIT”, señaló Guzmán.