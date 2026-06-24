Chau balsas: confirmaron cuándo inician las obras del megapuente que unirá a la Argentina con Brasil

La construcción de un puente internacional que unirá la ciudad misionera de San Javier con Porto Xavier, en Brasil, ya tiene presentado su cronograma de obra y la estimación de que estará terminado antes de 2030, para concretar el cruce entre ambos países, sobre el río Uruguay.

Con el nuevo puente se evitarían los inconvenientes propios de la crecida del río Télam

Se trata de un proyecto que, aunque lleva décadas en agenda, esta vez cuenta con la confirmación de inicio en aproximadamente 20 meses.

Este puente pondrá fin a lo que actualmente ocurre en la zona, en la que el cruce fronterizo a través de balsas es la imagen constante a ambos lados del río. Esta modalidad se ve afectada por la natural crecida de los ríos en épocas de lluvias y representa una de las grandes limitaciones para el comercio y el vínculo entre países.

Por qué la Argentina no financia el puente internacional

Este puente será financiado totalmente por Brasil, que ya firmó los contratos y los publicó en el Boletín Oficial, con un consorcio de cinco empresas liderado por Rivola Constructores, de capitales italianos. La inversión ascenderá a 214.000.000 de reales, lo que equivale a US$40.000.000.

Según el acuerdo de 2018, de la Comisión Binacional que administra y estudia los asuntos de los puentes sobre el río Uruguay ya construidos o en carpeta para desarrollarse, la Argentina no interviene en los costos de esta obra.

Cómo será el puente internacional San Javier-Porto Xavier

El viaducto tendrá un largo de 940 metros, y medirá 17,4 metros de ancho. Incluirá banquinas de dos metros a ambos lados, una bicisenda de 1,7 metros de ancho y un espacio para el cruce peatonal de 1,2 metros.

Respecto de la etapas de la construcción, cabe aclarar que en el proyecto se requieren autorizaciones y técnicas y ambientales que pueden demorar el inicio.

La construcción se realizará en etapas y se estima que, una vez que comiencen los primeros trabajos, la obra demandará dos años y el puente estará operativo poco antes de 2030.

El último puente internacional que inauguró la Argentina con Brasil fue en diciembre de 1997, con la presencia de los entonces presidentes Carlos Menem y Fernando Henrique Cardoso. Desde entonces, otros proyectos en carpeta quedaron paralizados.

Actualmente el cruce a Brasil es a través de balsas Sixto Fariña

El proyecto del puente representa para los brasileros una nueva ruta del corredor bioceánico que le permita llegar a los puertos del Océano Pacífico, así como también sacar mercaderías por las rutas argentinas.

El interés argentino, en tanto, está ligado al turismo, ya que la obra significa una nueva ruta hacia las playas del sur de Brasil.