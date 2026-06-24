Un corte de luz repentino dejó a oscuras a miles de vecinos en Avellaneda.

Alrededor de 30 mil usuarios de Edesur se quedaron sin luz en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); el área más afectada es el municipio bonaerense de Avellaneda.

Según pudo constatar LA NACION a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Avellaneda, Lanús y Florencio Varela son algunos de los lugares que se encontraban sin suministro a comienzos de este miércoles, en medio de una jornada que amaneció gélida. También había interrupciones en algunos barrios porteños, como Boedo.

Desde la empresa Edesur indicaron a LA NACION que “se produjo una falla en la red que afecta el servicio en la zona de Avellaneda”. “Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando en la zona. El servicio se está restableciendo en etapas”, agregaron en un breve comunicado.

Tremendo corte de luz en Avellaneda. Dock Sud una boca de lobo. Encima sin luna. La foto es en la oficina mirando para afuera. pic.twitter.com/9ZKcx3Ie7F — dbm 2025 (@diebamu) June 24, 2026

De acuerdo a la compañía, el problema afectó a unos 30 mil usuarios, pero alrededor de las 8.30 quedaban 13 mil sin energía eléctrica. Según las fuentes oficiales, el problema ya se había resuelto en Avellaneda centro.

Terrible corte de luz en Avellaneda. — naty (@enbsas) June 24, 2026

Cruce Sarandí y empezó un corte de luz todo avenida Mitre y centro de Avellaneda. Apagón! Alguna zona más? — Florhomi (@romif_diaz) June 24, 2026

“Se ve que fue grande el corte en la zona sur del Gran Buenos Aires. Del lado de Capital había luz lo más bien. Apenas crucé el puente Pueyrredón, Barracas estaba iluminada”, contó una usuaria de X.

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Esta mañana se produjo una falla en nuestra red que afecta el servicio en la zona de Avellaneda

Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando en la zona. El servicio se está restableciendo en etapas.

Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas! pic.twitter.com/tqIAt6EiRN — Edesur Argentina (@OficialEdesur) June 24, 2026

Aumentos en las tarifas de luz y gas a partir de junio

El corte se da poco después de confirmar las nuevas cifras. A fines de mayo, el Gobierno oficializó aumentos en las tarifas de electricidad que comenzaron a aplicar Edenor y Edesur desde el 1 de junio, con nuevos cuadros para usuarios residenciales con y sin subsidio.

Para los usuarios residenciales sin subsidio de la categoría de menor consumo (R1), Edesur fijó un cargo variable de $145,404 por kWh, mientras que Edenor estableció un valor de $146,551 por kWh. En tanto, para los usuarios residenciales alcanzados por subsidios, los valores serán de $70,513 por kWh en Edesur y de $71,518 por kWh en Edenor para el bloque de consumo bonificado.

Un corte de luz repentino dejó a oscuras a miles de vecinos en Avellaneda. Gonzalo Colini

Los usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) continuarán recibiendo asistencia estatal sobre un bloque de consumo base de hasta 300 kWh mensuales durante junio. Las resoluciones también incorporaron una bonificación adicional extraordinaria del 11,97% para los beneficiarios del sistema, que se suma a los descuentos generales previstos por la normativa vigente. En tanto, el consumo que exceda los 300 kWh mensuales será facturado sin subsidio, utilizando los valores plenos correspondientes a cada categoría tarifaria.