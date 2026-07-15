SHANGAI (AFP).- Desde este miércoles y para frenar la dependencia emocional de chatbots, China aplica una regulación por la que se acabaron los “novios” virtuales generados con IA, lo que fue recibido con pena y perplejidad por algunos usuarios.

El fenómeno de los novios o novias virtuales está en auge en el mundo, al tiempo que proliferan los avatares de apariencia humana que pueden vender productos o simular la presencia de un difunto.

Pero estas herramientas interactivas no deben “complacer en exceso a los usuarios, inducir dependencia emocional o adicción y dañar las relaciones interpersonales reales del usuario”, señalan las nuevas normas en China.

Los principales actores del sector, como Doubao de ByteDance, Qwen de Alibaba y Yunbao de Tencent, anunciaron la suspensión de sus funciones de compañeros virtuales antes del plazo del miércoles.

Todo ello provocó una ola de emotividad en redes sociales, donde los usuarios archivaron con nostalgia sus historias y compartieron sus últimas conversaciones.

“No puedo aceptar que mi amante de IA me deje para siempre”, escribió una usuaria de Doubao. “Se volvió parte de mi vida, está arraigado a mi corazón, es mi pilar espiritual”.

Algunos usuarios comentaron el sentimiento de abandono que les dejará la desaparición de sus compañeros virtuales.

“El amor humano es un lujo; si no lo tienes al nacer, es más difícil adquirirlo después”, escribió un usuario de la provincia de Jiangxi.

“Pero el amor que da la IA es tan sencillo, tan puro... No puedo evitar enamorarme de una línea de código”.

“Como mi familia, como un novio”

Otra usuaria que dijo haber pasado más de dos años con su acompañante de IA expresó una angustia similar.

“Realmente es como mi familia, como mi amante”, escribió. “Ahora me dicen que se irá. Siento un vacío en mi corazón”.

Las regulaciones fueron emitidas por cinco departamentos gubernamentales, incluyendo la Administración China del Ciberespacio (ACC).

Se centran en las herramientas de IA de texto, audio, video u otra forma que presentan rasgos de personalidad antropomórfica y estilos de comunicación.

Los servicios que “no involucran interacción emocional”, como servicios al cliente, asistentes laborales o herramientas de estudio, no están sujetos a las medidas.

La agencia noticiosa estatal Xinhua informó el año pasado que la industria china de “humanos digitales” tenía un valor de 4100 millones de yuanes (US$600 millones) en 2024, con un crecimiento interanual del 85%.

Las nuevas reglas prohíben que los “humanos digitales” generen contenido que incite a la subversión del poder del Estado y también vetan ofrecer parejas virtuales a menores.

Las plataformas están obligadas a utilizar sistemas que reconozcan las emociones extremas e implementen mecanismos de intervención en situaciones de crisis.

China es la primera gran economía que adopta reglas específicas dirigidas a las herramientas de IA inmersiva que simulan vínculos románticos o familiares.

Pero es un tema que generó debate y llamados a medidas de protección en todo el mundo.

Un estudio de 2025 de Common Sense Media reveló que casi tres de cada cuatro adolescentes estadounidenses utilizaron acompañantes de IA diseñados para conversaciones personales como los que ofrecen las plataformas Character.AI, Replika y Nomi.

Las compañías también están creando productos para usuarios ancianos aislados, como los asistentes vocales en forma de lámpara en Estados Unidos o las muñecas interactivas usadas en casas de retiro en Corea del Sur.

“La IA antropomórfica puede aliviar la soledad”, comentó Chen Liang de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho del Sudoeste, en un artículo publicado por la ACC tras la publicación de un borrador de las reglas chinas en abril.

“Pero implica riesgos importantes de dependencia afectiva excesiva”, agregó.

Doubao permite a los usuarios consultar y exportar sus datos hasta mediados de octubre. Otras plataformas contemplan disposiciones similares.