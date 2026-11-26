La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la condena contra una compañía de seguros que rechazó fuera de término la cobertura por destrucción total de un vehículo tras un choque en Barrio Norte. Además de ordenar el pago de $1,8 millones por privación de uso, daño moral y daño punitivo, el tribunal dispuso que el monto principal por el auto no quede congelado en valores históricos, sino que se calcule según el valor vigente que la propia aseguradora utiliza para un vehículo similar.

El hecho ocurrió el 20 de agosto de 2022, cuando un joven de 21 años circulaba por la avenida Córdoba, en la zona porteña de Barrio Norte, a bordo de un Peugeot 208 modelo 2017 con póliza vigente. Según quedó acreditado en la causa, un camión salió de forma repentina de un lugar de estacionamiento y, para evitar el impacto, el conductor realizó una maniobra evasiva y chocó contra una camioneta que estaba detenida.

El auto era un Peugeot 208 modelo 2017 (Imagen ilustrativa)

Dos días después realizó la denuncia del siniestro ante su aseguradora. El 8 de septiembre envió un correo electrónico en el que reclamó la destrucción total del vehículo y adjuntó un presupuesto de reparación que superaba los $2,1 millones. La empresa recién respondió mediante carta documento el 12 de octubre: rechazó la cobertura al sostener que, según su propia tasación, los daños no alcanzaban el 80% del valor del automóvil y argumentó además que la póliza figuraba a nombre de una sociedad.

Qué resolvió la Justicia

En septiembre de 2025, el juzgado de primera instancia encuadró el vínculo como una relación de consumo —al comprobarse que el vehículo tenía uso particular— y determinó que el silencio de la aseguradora durante más de 30 días implicó la aceptación tácita del siniestro. En esa instancia fijó una condena de $3,85 millones.

Al revisar el caso, la Sala F de la Cámara Comercial ratificó que la respuesta de la compañía fue extemporánea: entre la presentación del 8 de septiembre y la carta documento del 12 de octubre transcurrieron 34 días. Por ese motivo, la empresa perdió el derecho a discutir si los daños superaban o no el umbral del 80% exigido para la destrucción total.

Sin embargo, el tribunal fue más allá respecto de la actualización del daño material. Al advertir que el paso del tiempo y la inflación habían dejado la suma asegurada original muy por debajo del valor real de reposición, resolvió que no corresponde fijar una cifra rígida, sino calcular la indemnización según el valor de cobertura que la aseguradora aplique al momento de la liquidación para un vehículo de características equivalentes y con la misma antigüedad que tenía el Peugeot 208 al momento del choque (o el modelo que lo haya reemplazado en el mercado). Como parámetro dentro del expediente, una pericia había estimado ese valor entre 16,5 millones y 18 millones a fines de 2024, cifra que deberá actualizarse al practicarse la liquidación definitiva.

La Sala F de la Cámara Comercial ratificó que la respuesta de la compañía fue extemporánea (Imagen ilustrativa generada por IA)

Asimismo, la Cámara elevó la indemnización por privación de uso de $200.000 a $300.000, confirmó los $500.000 por daño moral y sumó un millón en concepto de daño punitivo, totalizando $1,8 millones por esos tres rubros. También fijó la mora el 6 de octubre de 2022 —con una tasa pura anual del 6% desde esa fecha— e impuso las costas de ambas instancias a la aseguradora.

Qué dice la ley

El artículo 56 de la Ley de Seguros (N° 17.418) establece que la aseguradora dispone de un plazo de 30 días para pronunciarse acerca del derecho del asegurado, contados desde la recepción de la denuncia o de la información complementaria solicitada. Si no se expide dentro de ese término, su silencio importa la aceptación del siniestro.

Qué hacer ante un caso similar

Denunciar en término: Realizar la denuncia administrativa dentro de los tres días de ocurrido el siniestro y conservar siempre el comprobante de recepción.

Realizar la denuncia administrativa dentro de los tres días de ocurrido el siniestro y conservar siempre el comprobante de recepción. Dejar constancia fehaciente: Enviar presupuestos, fotos y documentación adicional por medios que acrediten fecha cierta de entrega, como correo electrónico con acuse o carta documento.

Enviar presupuestos, fotos y documentación adicional por medios que acrediten fecha cierta de entrega, como correo electrónico con acuse o carta documento. Controlar el plazo de 30 días: Si la aseguradora no responde dentro de los 30 días corridos desde que recibió la documentación completa, el silencio juega a favor del asegurado.

Si la aseguradora no responde dentro de los 30 días corridos desde que recibió la documentación completa, el silencio juega a favor del asegurado. Reclamar por vía administrativa o judicial: Ante una negativa fuera de plazo, se puede presentar un reclamo ante la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), acudir a Defensa del Consumidor e iniciar acciones judiciales.

Ante una negativa fuera de plazo, se puede presentar un reclamo ante la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), acudir a Defensa del Consumidor e iniciar acciones judiciales. Uso particular y defensa del consumidor: Si el vehículo se utiliza con fines personales o familiares, rige la protección de la Ley de Defensa del Consumidor aun cuando la póliza contenga cláusulas restrictivas o figure bajo otra titularidad formal.