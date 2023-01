Choque fatal en Punta del Este: “No estoy segura, pero para mí nos cruzamos de carril”, dijo una de las sobrevivientes

escuchar

PUNTA DEL ESTE (Enviada especial).- A la espera del resultado del peritaje que encabeza la Policía Científica por el accidente que dejó un saldo de dos fallecidas en la ciudad balnearia, LA NACION accedió a la declaración testimonial de una de las pasajeras involucradas. Se trata del testimonio de Josefina Elissondo, de 22 años, quien circulaba en el vehículo conducido por Nicolás Rocca.

“No estoy bien segura, pero para mí nos cruzamos de carril hacia la izquierda”, dijo la joven en su declaración ante autoridades policiales, al día siguiente del accidente. En el documento al que accedió este medio, se puede leer el testimonio de Elissondo, quien remarca no recordar con exactitud cómo se dio el siniestro por haberse quedado dormida al momento del hecho.

A continuación, un fragmento de la declaración.

Pregunta: “Narre de forma pormenorizada cómo ocurrió el accidente de tránsito en el cual usted fue partícipe en el día 04/01/2023, próximo a la hora 14″.

Respuesta: “Yo venía sentada en el auto, en la parte trasera y al medio. En el auto veníamos 5 personas; los masculinos delante y tres chicas atrás. Lo que recuerdo es que veníamos por la ruta 104 en dirección al mar. Yo venía prestando atención a la ruta y en un momento me distraje y cuando me di cuenta ví que venía un auto de enfrente a nosotros. No estoy bien segura, pero para mí nos cruzamos de carril hacia la izquierda porque el volantazo lo dimos para la derecha y ahí yo me despierto en el auto sola con mi amiga y nos estaban sacando del auto particulares”.

Pregunta: Para que diga usted si desea agregar algo más a lo ya declarado

Respuesta: “Dejo asentado que yo no sé bien el recorrido que íbamos a hacer porque veníamos con GPS, pero seguro íbamos por la ruta 104 en dirección al Tesoro”.

El descargo de la defensa de Rocca

“No voy a tolerar que se digan cosas que no están pasando y que pongan a Nicolás [Rocca] en un lugar que hoy no tiene, más cuando hay una tragedia” , dijo hoy Ignacio Duran, uno de los letrados que representa al conductor involucrado en el siniestro vial, en diálogo con este medio.

Duran enfatizó que –hasta ahora- solo hay un informe preliminar de lo ocurrido la última semana. “Quiero que quede claro: lo único que hay es un informe preliminar que no tiene ningún valor de pericia”, dijo.

En las conclusiones del informe preliminar se destacaron tres observaciones. “1) El auto marca VW Modelo Nivus matrícula argentina circulaba al sur; 2) El auto marca Ford modelo Ka circulaba por ruta nacional 104 en dirección al norte; 3) A través de las evidencias halladas en la escena del hecho, se determina la zona de colisión”, se resumió.

El siniestro vial en la ruta 104 terminó con la vida de dos argentinas Ricardo Figueredo / LA NACION

En este sentido, Duran salió al cruce de las declaraciones que Andrés Ojeda –el abogado de las víctimas fatales y de Melina Larraburu- tuvo ayer con LA NACION. “Tampoco es como dijo [Andrés] Ojeda, que el fiscal [Sebastián Robles] tiene en claro que Nicolás [Rocca] invadió el carril, porque si así fuera ya hubiera solicitado una formalización del proceso penal, y solo pidió medidas de corte administrativo. A él [Nicolás Rocca] le rige el principio de inocencia y el fiscal está esperando las pericias del gabinete de accidentología vial”, apuntó.

Y reforzó: “Es un disparate decir que el fiscal tiene la convicción de que ya es responsable porque hubiera tomado otra decisión judicial a la que tomó”.

Por último, Duran anticipó que la defensa de Rocca presentará judicialmente un escrito a la jueza de Garantías, Ana María Guzmán, para pedir explicaciones sobre por qué la cámara 360 que hay en el lugar del accidente no funcionaba al momento del siniestro. “Lo curioso es que todas las cámaras que estaban por las intersecciones y antes del impacto estaban en funcionamiento, y no se ve ni una maniobra indebida”, señaló Duran.

Audiencia y prohibición de salida del país

Después de la primera audiencia, la Justicia ordenó que Nicolás Rocca –el joven que conducía el otro de los vehículos involucrados– quede inhabilitado para abandonar el país. Así lo pudo saber LA NACION por fuentes con acceso a la investigación, después de la primera audiencia por el caso.

En la primera audiencia que se desarrolló vía Zoom, porque Rocca sigue internado en el Sanatorio Cantegrill, el fiscal Sebastián Robles solicitó cinco medidas para los próximo 45 días, que fueron ratificadas por la jueza de la causa. El letrado solicitó que el imputado–además de la prohibición de abandonar el país- fije domicilio en Uruguay; la retención de documentos de viaje; la prohibición de comunicación entre él con el resto de los involucrados en el siniestro y que, si llega a abandonar el hospital, debe comunicarse de inmediato a la fiscalía.

El plazo de 45 días se estableció ayer y vence el próximo 21 de febrero, cuando la jueza de garantías, Ana María Guzmán, deberá dictar o no el procesamiento de esta causa en la que se investiga a Rocca por los delitos de homicidio y lesiones .

Hasta el momento, Nicolás Rocca es el único imputado en la causa.

El choque

El último miércoles 4 de enero, Micaela Trinidad y Josefina Ferrero murieron en un choque frontal en la ruta 104, a cinco kilómetros del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), y otras siete resultaron heridas, todas de nacionalidad argentina. Todos, según pudo saber este medio, eran parte de un gran grupo de conocidos y amigos.

El hecho ocurrió en las primeras horas de la tarde en el kilómetro 1, esquina Las Ballenas, en la zona que marca la delimitación entre Manantiales y El Chorro, cuando dos vehículos de origen argentino, en los que se trasladaban nueve personas, chocaron de frente.

En el Ford Ka, el vehículo que manejaba Josefina Ferrero, murieron en el lugar la conductora y su acompañante, Micaela Trinidad. Melanie Larraburu tuvo fractura de pelvis y todavía tiene varias cirugías por delante. Camila Palacios, la cuarta ocupante del vehículo, está internada en coma inducido, según el último parte actualizado de la Policía de Maldonado.

En el otro rodado, un Volkswagen Nivus, circulaban cinco personas: Nicolás Rocca, quien conducía el vehículo y sigue internado después de haber sido sometido a una cirugía abdominal, y otros cuatro ocupantes: Nazarena Sierra, Juan Pablo Sentero (internado en coma inducido y estable, según autoridades), Josefina Elissondo y Melina Antun.