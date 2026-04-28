Hay alerta amarilla por lluvias, vientos y zonda para este martes 28 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por lluvias, vientos y viento zonda para este martes 28 de abril que rige para al menos cinco provincias. Este nivel de alerta, según el SMN, implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por lluvias rige para Neuquén, Río Negro, Chubut y el sudeste de Santa Cruz. En esas zonas, el SMN indicó que se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente intensas, con valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros. En áreas cordilleranas, las lluvias podrían presentarse en forma de nieve y superar los 30 milímetros.

Además, rige alerta amarilla por vientos en Neuquén, Río Negro y Chubut. En toda esa región se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 28 de abril SMN

En tanto, se emitió alerta amarilla por viento zonda en el sur de Mendoza. El fenómeno podría registrar velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora. Según el SMN, estas condiciones pueden generar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y un ambiente muy seco.

Frente a este escenario, el SMN recomienda, ante la alerta amarilla por lluvias, evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua en los hogares.

Para la alerta amarilla por vientos, aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser arrastrados, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de estructuras inestables y extremar precauciones al conducir.

En el caso de la alerta amarilla por viento zonda, se recomienda evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos en el exterior, no refugiarse bajo árboles o carteles, conducir con precaución, hidratarse y proteger las vías respiratorias del polvo, además de no encender fuego.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este martes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 10°C y una máxima de 20°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, el mediodía y la noche, mientras que por la tarde se prevé que esté algo nublado, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Para el miércoles se espera un aumento de la temperatura y ausencia de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se prevé una mínima de 7°C y una máxima de 19°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, algo nublado por la tarde y nuevamente parcialmente nublado por la noche. Se esperan vientos de hasta 31 kilómetros por hora hacia la tarde y la noche, sin precipitaciones previstas para el resto de la semana.

En tanto, se prevé una máxima de 21°C y mínima de 8°C en Córdoba; 18°C y 8°C en Tucumán; 16°C y 7°C en Santa Fe; 17°C y 7°C en Entre Ríos; 18°C y 7°C en Jujuy; 18°C y 8°C en Salta; 20°C y 11°C en Misiones; y 20°C y 8°C en La Rioja.

También se esperan 18°C de máxima y 9°C de mínima en Santiago del Estero; 20°C y 7°C en San Luis; 21°C y 6°C en San Juan; 20°C y 6°C en Mendoza; 18°C y 5°C en Río Negro; 16°C y 4°C en Chubut; y 8°C y 1°C en Santa Cruz.