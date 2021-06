Ciberbullying: por qué preocupa más a los expertos en la cuarentena

Los padres de Juan, de 12 años, no entendían qué le pasaba. Estaba desganado y no quería conectarse a los Zooms del colegio. Al comienzo pensaron que era el desgaste que le provocaba la virtualidad. Pero la situación fue empeorando y con la terapeuta, del otro lado de la pantalla, era difícil entender bien lo que le pasaba. Un día, su madre encontró en el celular memes y burlas hacia él. Eran sus amigos, los de toda la primaria. Empezaron a indagar en lo que había ocurrido y llegaron a la conclusión que los chicos habían interpretado mal un gesto que hizo frente a la pantalla en una clase, y no lo perdonaron. Juan pudo hablar, contar que ni siquiera podía jugar con ellos al Among Us, porque sus compañeros lo habían “denunciado” a través de la herramienta de seguridad que tiene el videogame para proteger a los chicos. El retorno a la presencialidad fue complicado. Sus padres pidieron el cambio de burbuja para que no se encontrara con este grupo, pero el colegio no autorizaba cambios. Finalmente, Juan se cambió de escuela, pero todavía circulan -incluso entre los amigos del club- los memes hirientes y stickers de WhatsApp que hicieron con su cara.

Juan no es un caso aislado. Muchos chicos son hostigados, mientras sus padres en el cuarto de al lado ni siquiera lo sospechan. El 70% de los jóvenes cree que aumentaron las actitudes de odio en las plataformas digitales, según una consulta realizada en abril pasado entre 794 chicos argentinos que fue realizada por U-report, el espacio de participación de Unicef que busca escuchar y recopilar la opinión de adolescentes sobre los temas que más le interesan. Además, esta misma encuesta observó que más del 90% ha sido testigo de un ataque hacia una persona o grupo y el 44% ha sufrido agresiones por parte de haters (usuarios de las redes que se valen de burlas para exponer sus puntos de vista). Los entrevistados señalan que los discursos de odio se concentran, principalmente, en Twitter (52%) y en Instagram (21%).

Pero la preocupación aumenta si se considera que el 67% de los adolescentes manifestó haber pasado más tiempo frente a las pantallas durante el aislamiento y el 18,5%, haber sufrido exposición a situaciones de discriminación, maltrato, ciberbullying, violencia o pornografía, según la Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población - Tercera ola, un estudio de Unicef sobre los efectos de la pandemia en hogares con niños, niñas y adolescentes, realizado en noviembre pasado.

Como advierten los especialistas, el ciberbullying resulta invasivo, dañino, y es difícil de detener. Pero ¿de qué se trata? “Es el hostigamiento a través de medios informáticos como redes sociales, chat, correo electrónico o sitios web, y consiste en molestar, amenazar, humillar o acosar a una persona que está usando esos medios. Además, puede que las agresiones permanezcan en el ciberespacio durante mucho tiempo, por eso afectan a largo plazo a quien las sufre”, explican desde la asociación civil Argentina Cibersegura.

“Los chicos están hiperconectados desde hace 14 meses, con el agravante de que nadie les va a pedir que no se conecten. Están solos, angustiados y eso los vuelve más vulnerables. Además, muchos chicos que no manejaban las redes sociales a partir de las plataformas que usan en los colegios aprendieron a chatear y lo hacen, sin el cuidado de sus padres. Para colmo, quienes hacen daño como los pedófilos y los ciberacosadores saben que los chicos están conectados, que pasan mucho tiempo solos y saben dónde ir a buscarlos”, resume María Zysman, psicopedagoga y fundadora de Libres de Bullying.

Riesgos

En este contexto los padres están muy preocupados, porque ya no pueden limitar el tiempo de sus hijos frente a las pantallas, como en el pasado. Ahora los chicos se tienen que conectar para jugar y para estudiar. Y saben, al mismo tiempo, los riesgos que corren al estar en contacto con desconocidos.

Por otro lado, Zysman señala que al hacerse las clases por Zoom se expone mucho de la vida privada e individual y eso puede provocar más burlas o maltratos en los estudiantes que generalmente son víctimas de bullying. “Para el docente es complicado darse cuenta de esa situación a través de la pantalla. Y, se sumaron los videojuegos como un espacio de agresión y de exclusión. Muchos juegos, como Among Us, permiten denunciar a un jugador, acusándolo de impostor. Pero, a veces, esto se hace intencionalmente para excluir a un compañero”, cuenta.

Zysman también advierte que otra red social donde los padres deben mantenerse alerta es TikTok. “Siguen lastimándose y hasta muriendo chicos por intentar cumplir con peligrosos desafíos. Nunca se detuvieron, pero ahora es peor porque muchos pequeños están solos, conectados y con necesidad de sentirse halagados e importantes para sus pares, que los están mirando del otro lado”, señala la fundadora de Libres de Bullying.

Otro gran peligro para los chicos es el Grooming. Este acoso se produce cuando un adulto contacta a un menor de edad a través de Internet, y mediante la manipulación o el engaño logra que el niño realice acciones de índole sexual. Puede darse a través de cualquier medio digital que permita la interacción entre dos o más personas, como redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chats y páginas de juegos en línea, entre otros medios.

Y otra vez, los número reflejan un alarmante crecimiento de esta forma de acoso. En cuanto al delito las consultas a nivel nacional aumentaron, entre el 20 de marzo y 30 de septiembre pasados, un 152% con respecto al año anterior. Y se registraron más de 1600 en todo el país. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, según la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de CABA (Ufedyci) se ingresaron 162 denuncias, y aumentaron un 92% entre abril y septiembre pasado con respecto a marzo.

“Los padres deben tener buena comunicación con sus hijos, enseñarles a manejar la información que exponen en las redes sociales y advertirles que no compartan datos sensibles como el nombre de su colegio, los números de documentos ni su nombre completo. Es fundamental, también, que no cuenten a dónde van a estar y que no utilicen sus nombres verdaderos cuando juegan en línea”, sugiere David López, de la compañía de seguridad informática Appgate.

“¿Soy hater?”

Argentina Cibersegura propone que tanto chicos, como adolescentes y adultos reflexionen sobres algunas preguntas para descubrir si están molestando o hiriendo a alguien. Estas son:

¿Molestás o amenazás a alguien frecuentemente y sin un objetivo claro?

¿Sentís que sos más fuerte o más inteligente que los demás?

¿Te parece divertido ver sufrir al otro?

¿Te reís cuando otro se siente humillado?

¿Alguna vez fuiste demasiado agresivo y luego te arrepentiste al ver el efecto que causaste?

¿Crees necesario molestar a alguien que se viste diferente a vos o forma parte de una minoría racial?

¿Te involucrás en peleas?

¿Descargás tus problemas tratando mal a los demás?

“Si la respuesta es afirmativa a la mayoría de las preguntas, probablemente hayan hecho sufrir a alguien. Sin embargo es algo que se puede remediar. Es importante pedir disculpas a quienes se haya lastimado, sobre todo inculcar esta práctica a los más chicos desde temprana edad, y comenzar a combatir el ciberbullying dentro de la propia comunidad. La difusión de estos mensajes ayuda a que el ciberacoso no siga ocurriendo”, resaltan desde la asociación civil.