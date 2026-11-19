Un extraño hallazgo científico tuvo lugar en la Patagonia chilena, en las cercanías del Cabo de Hornos. Allí, un equipo de especialistas encontró un insecto que pertenece a la categoría de los plecópteros y que no pudo ser identificado dentro de ninguna de las especies ya catalogadas, por lo que se cree que podría tratarse de un nuevo descubrimiento.

El insecto fue encontrado en los últimos restos de un glaciar ubicado en la isla Navarino, en la región donde el hielo retrocede debido al calentamiento global, según información consignada por Euronews. El estudio se publicó en la revista científica Ecology, que detalló que este tipo de insecto es “estrechamente vinculado” a los ecosistemas de agua dulce.

Si bien los plecópteros pertenecen a la familia Gripopterygidae, presente en distintas regiones del hemisferio sur, los investigadores no pudieron identificarlo entre las especies conocidas, lo que abrió la posibilidad de que se trate de una especie todavía no descrita por la ciencia. Sin embargo, todavía hacen falta nuevos estudios para confirmarlo.

Uno de los glaciares presentes en la Patagonia chilena Hernan Zenteno - La Nacion

Por ahora se desconoce si el insecto habita exclusivamente en esta zona o si también está presente en otros lugares de la Patagonia. El estudio, titulado “Rapid ice loss and a rare stonefly from Chile’s southernmost glacier remnants” (Rápida pérdida de hielo y un extraño plecóptero en los últimos vestigios glaciares del extremo sur de Chile, en español), tampoco determinó el estado de conservación y, por ende, de qué época data.

La investigación fue encabezada por el investigador posdoctoral Javier Rendoll-Cárcamo y contó con la participación de científicos vinculados a instituciones como la Universidad de Magallanes, la Universidad de Barcelona y el British Antarctic Survey. Asimismo, fue liderado y financiado por el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), con sede en Puerto Williams, junto con el Instituto Milenio BASE.

Qué son los plecópteros

También conocidos como “moscas de piedra” porque sus ninfas (la etapa juvenil acuática) pasan la mayor parte de su vida debajo o sobre las piedras de ríos y arroyos fríos, limpios y muy oxigenados, los plecópteros comprenden unas 16 familias y más de 2000 especies de insectos.

En su forma adulta tienen antenas largas, mandíbulas masticadoras, ojos abultados y alas anteriores y posteriores membranosas y similares. Al plegarse, las alas envuelven parcialmente el abdomen y se extienden más allá del cuerpo. Generalmente no son buenos voladores, y algunas especies carecen por completo de alas.

Todas las especies de plecópteros son intolerantes a la contaminación del agua, por lo que la presencia de sus ninfas en un arroyo o agua estancada suele ser un indicador de buena calidad del agua.

La hembra de plecóptero puede poner hasta mil huevos; algunos los deja caer en el agua, pero también puede colgarse de una piedra o rama. Los huevos están cubiertos por una capa pegajosa que les permite adherirse a las superficies sin ser arrastrados por las corrientes fuertes. Los huevos suelen tardar de dos a tres semanas en abrirse, pero, en los casos de algunas especies, entran en lo que se conoce como diapausa, por lo que permanecen inactivos durante la estación seca y eclosionan solo cuando las condiciones son adecuadas.